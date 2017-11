 Magalie Lépine-Blondeau indignée par les propos de Sophie Prégent 

Elle s'est exprimée longuement sur son compte Facebook en tant que membre de l'Union des artistes, s'adressant à la présidente de l'organisme qui a selon elle «failli gravement à son rôle en ne condamnant pas avec véhémence que de tels comportements soient ainsi tolérés».

«Comment, après s'être permise de nuancer les propos des victimes rapportés par la presse ce matin, peut-elle s'étonner que celles-ci préfèrent se tourner vers les médias plutôt que vers les structures mises en place par notre syndicat?», a demandé Magalie Lépine-Blondeau, qui est aussi revenue sur les méthodes de travail de Sylvain Archambault.

«Je m'attends, en tant qu'actrice, à ce qu'on accueille, en particulier mon réalisateur, avec respect, l'état de fragilité dans lequel on me demande de plonger. Je ne suis plus une actrice de 20 ans, Mme Prégent, j'en ai 35, et j'espère exercer toute ma vie ce métier sublime qu'est le mien, mais l'âge n'a rien à voir avec notre capacité à accepter l'inacceptable», a-t-elle écrit.

