 KM3: rencontres avec l'art au coeur de la ville 

Mouna Andraos et Melissa Mongiat, du collectif Daily tous les jours

Les commissaires Melissa Mongiat et Mouna Andraos, du collectif Daily tous les jours, créatrices du succès des balançoires musicales du QdS, ont choisi des artistes comme Michel de Broin, Caroline Monnet, Lynn Hughes, Vincent Morisset, Alexandre Castonguay, Chloë Lum et Yannick Desranleau, entre autres, pour le parcours KM3.

Comme toujours, dans l'ADN de Daily tous les jours, on dénote cette volonté de voir la ville différemment. « Le projet nous ressemble puisqu'il veut amener les gens à entrer en relation avec leur ville et les uns avec les autres. Dans le temps, ça se passe après la tenue des festivals. C'est cette partie-là du quotidien qui nous intéresse », précise Mouna Andraos.

L'expertise du QdS et de Daily tous les jours en art public a permis de ratisser large parmi les artistes pressentis qui viennent autant du cinéma et de la danse que du design et des arts visuels.

« On a mis en place un comité artistique pour suivre les artistes et les appuyer au besoin autant dans la production que dans l'installation », indique Pascale Daigle, directrice de la programmation du QdS.

Dans bien des cas, cette aventure permet aux artistes de sortir de leur bulle habituelle de création.

« Ce qu'on cherche à faire, c'est élever le discours de l'espace public à travers les artistes et toutes les disciplines que nous avons choisies », explique Melissa Mongiat, de Daily tous les jours.

Financé en grande partie par Québec, comme legs du 375e anniversaire de Montréal, KM3 est une présentation du Partenariat du Quartier des spectacles, qui souhaite en faire un événement biennal proposant de voir Montréal d'un autre oeil.

« Ça se déroule autour de la colonne vertébrale de la rue Sainte-Catherine, mais ça prenait une proposition assez dense, indique Pascale Daigle. Ce qui nous intéressait chez Mouna et Melissa, c'est leur relation particulière avec la ville dans une dynamique d'engagement du public. »

Le parcours comprend aussi deux oeuvres permanentes qui ont fait l'objet d'un concours du Bureau d'art public de Montréal. Il s'agit de l'oeuvre de Gilles Mihalcean Paquets de lumière, qui sera située sur le Parterre du Quartier des spectacles, et d'une création de Jonathan Villeneuve, intitulée Lux Obscura, qui sera dans la rue Émery.