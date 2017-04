 La semaine idéale: nos suggestions 

The Book of Mormon

La Presse En panne d'idées pour une sortie culturelle ? Nos journalistes vous présentent leurs choix.

Comédie musicale: The Book of Mormon

Où ? À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

Quand ? Du 18 au 23 avril, puis du 25 au 30 avril au CNA à Ottawa Pour la deuxième (et ultime ?) fois, l'irrévérencieuse comédie musicale des créateurs de South Park est présentée en tournée (pour 16 représentations) à Montréal et à Ottawa. Créée en 2011 et gagnante de neuf prix Tony, The Book of Mormon raconte les péripéties de deux missionnaires mormons américains qui rêvaient d'aller à Orlando, mais qui se retrouvent à prêcher la « bonne nouvelle » en Ouganda. Leur confrontation avec la population locale du village africain sera à la fois loufoque et brutale. Un drôle de choc culturel en musique, en danse et en chansons. - Luc Boulanger

Concert: Âme russe

Où ? Salle André-Mathieu

Quand ? 19 avril, 19 h 30 Sous la direction d'Alain Trudel, l'Orchestre symphonique de Laval présente un concert consacré à l'« âme russe ». Au programme, bien évidemment, que des compositeurs russes : extraits de la Symphonie de chambre, op. 5 d'Aïrat Ichmouratov, la Sérénade, op. 48 de Piotr Illitch Tchaïkovski, et le Concerto pour violoncelle no 7, op. 107 de Dmitri Chostakovitch, avec pour soliste invité ce Stéphane Tétreault que d'aucuns estiment prodigieux. - Alain Brunet

Danse: Telemetry

Où ? À la Cinquième Salle de la Place des Arts

Quand ? Du 18 au 22 avril, à 20 h Avec Telemetry, le chorégraphe et danseur albertain Shay Kuebler propose un mélange d'arts martiaux, de tap, de swing et de hip-hop. Mais sa danse à la fois fluide et rapide demeure contemporaine. Créée en février dernier à Vancouver, la pièce met en vedette six interprètes. Telemetry débarque à Montréal, dans le cadre de la fin de saison de Danse Danse, précédée de critiques élogieuses dans l'ouest du pays. - Luc Boulanger

Spectacle: PJ Harvey

Où ? Au Métropolis

Quand ? Demain et samedi Coréalisé par Flood, John Parish et PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project est intimement lié à l'engagement et à l'approche documentaire de sa conceptrice. Grosso modo, l'approche consiste à dépeindre artistiquement les inégalités inhérentes aux sociétés humaines. Comment cet album, que d'aucuns ne considèrent pas comme parmi les grands crus de la brillantissime Polly Jean, sera-t-il relu sur scène ? Réponses demain et samedi. - Alain Brunet

Musique: Dixie Chicks

Où ? Au Théâtre du Centre Bell

Quand ? Samedi La violoniste Martie Maguire, la guitariste Emily Robison et, surtout, la chanteuse Natalie Maines ont peut-être perdu une partie de leurs fans de country en critiquant naguère George W. Bush et la guerre en Irak, mais elles ne sont pas davantage des admiratrices de Donald Trump. Les Dixie Chicks n'ont pas lancé d'album de nouvelles chansons depuis plus de 10 ans, mais en spectacle, elles n'hésitent pas à piger dans les répertoires de Bob Dylan, de Ben Harper et même de Beyoncé. - Alain de Repentigny

Cinéma: Journée du cinéma canadien