 Une foule de vedettes pour le party d'adieu d'Obama 

Et les rumeurs vont bon train quant à l'identité des invités de marque au 1600 Pennsylvania Avenue. Parmi les fidèles partisans d'Obama, on retrouve bien entendu le couple Beyoncé-Jay Z, mais aussi Stevie Wonder, Oprah Winfrey, Paul McCartney et Bruce Springsteen.

Le monde du cinéma ne sera pas en reste puisque Samuel L. Jackson, Bradley Cooper, George Lucas et J.J. Abrams devraient aussi être de la fête dont la facture sera réglée par les Obama.

Il ne faut pas s'attendre à pouvoir suivre le déroulement de la petite sauterie sur les médias sociaux puisque tous les téléphones portables seront confisqués.