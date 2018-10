127 000$ pour l'Ouest de l'île

L'événement, qui en est à sa 21e année, a accueilli plus de 200 clients, partenaires, fournisseurs et membres de l'équipe Telus, tous réunis afin de contribuer à la collecte de fonds de Partage-Action, qui soutient un réseau de plus de 40 organismes de l'Ouest de l'Île de Montréal.

Étaient notamment présents Michel Béland (président du conseil d'administration de Partage-Action et vice-président régional, RBC Banque Royale pour la région Nord-Ouest de Montréal/Outaouais), Sophie McCann (directrice générale de Partage-Action) et Jacques Garceau (président de la campagne annuelle de Partage-Action et premier vice-président, Ingénierie des réseaux à Telus).

Cet appui financier vient s'ajouter aux précédentes contributions remises dans le cadre de l'Omnium Telus qui totalisent plus de 500 000$ depuis les cinq dernière années. Parmi les organismes bénéficiaires du tournoi, l'organisme Dans la rue, la Fondation Dr Clown et L'Ancre des jeunes.

Telus et Partage-Action collaborent ensemble depuis 2014 et l'entreprise a remis plus de 200 000$ à l'organisme au cours des dernières années.