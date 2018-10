90 000$ pour Charles-LeMoyne

Ce jour-là 1527 participants ont relevé le Défi, à la marche ou à la course, pour rappeler aux patients de la Montérégie atteints de cancer que face à la maladie, toute la communauté est derrière eux.

Tous les fonds seront remis au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM) de l'Hôpital Charles-Le Moyne et contribueront au financement de projets essentiels permettant d'offrir des soins ultraspécialisés aux patients atteints de cancer partout en Montérégie.

Josée Lavigueur, Michel Louvain et Dominic Arpin, tous trois porte-paroles de la Fondation, ont participé à cette journée. Pour une 3e année consécutive, Josée Lavigueur a assuré l'animation de cet événement. Michel Louvain et Dominic Arpin se sont joints aux participants en prenant part respectivement aux parcours du 1 km marche et 10 km course.

« Je suis tellement touché de voir des grands-parents, des parents, des enfants, des amis, des collègues qui franchissent ensemble le fil d'arrivée! Lorsque j'ai accepté de devenir porte-parole de la Fondation qui soutient mon Hôpital, j'étais loin de me douter que j'allais participer à mon tout premier défi sportif à 81 ans, entouré d'autant de belles personnes au grand coeur! Et que j'allais porter si fièrement un chandail orange! » a dit Michel Louvain, porte-parole de la Fondation.

« Il y a quelques années, j'ai accompagné mon oncle adoré dans son combat contre le cancer. Il a reçu des soins extraordinaires à l'Hôpital Charles-Le Moyne. Pour cette raison, le Défi occupe une place toute particulière dans mon coeur! C'est mon rendez-vous automnal incontournable!» a dit Josée Lavigueur, porte-parole de la Fondation et animatrice du Défi.

« Je suis fier de pouvoir faire partie de la belle aventure du Défi des générations contre le cancer. En voyant cette marée orange, on prend conscience de la force de la communauté! On sent bien que tous ensemble, on peut faire une réelle différence pour ceux qui souffrent, ont souffert ou souffriront de cancer au cours de leur vie. J'ai été très touché ce matin de revoir une patiente atteinte d'une leucémie que j'avais rencontrée lors d'une visite à l'Hôpital Charles-Le Moyne au printemps dernier. Aujourd'hui, elle a pris part au 1 km marche avec toute sa famille. C'est tellement inspirant! » a dit Dominic Arpin, porte-parole de la Fondation.

La Fondation tient à remercier tous les participants, les partenaires, les donateurs ainsi que les bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée.