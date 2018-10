Un million pour le cancer du sein

La somme recueillie au Canada atteint 16,2 millions. Plus de 82 000 Canadiens de 56 communautés ont pris part à la course.

La Société canadienne du cancer (SCC) investira les fonds recueillis dans le cadre de la 27e Course à la vie CIBC annuelle dans les projets de recherche sur le cancer du sein les plus prometteurs, ainsi que dans les meilleurs programmes de soutien et d'information sur le cancer du sein au pays, pour aider les personnes atteintes d'un cancer du sein et leurs familles.

« Chaque jour, 73 personnes au pays reçoivent un diagnostic de cancer du sein. La Course d'aujourd'hui est une preuve de soutien incroyable à tous les Canadiens et les Canadiennes qui seront touchés de près ou de loin par le cancer du sein », déclare Lynne Hudson, présidente et chef de la direction de la Société canadienne du cancer. « Les fonds que nous avons recueillis contribueront grandement à changer la manière dont nous prévenons, diagnostiquons et traitons le cancer du sein, et à comment nous y faisons face. »

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est un partenariat entre la SCC, la CIBC et des communautés d'un bout à l'autre du Canada. La CIBC est le commanditaire en titre de la Course pour une 22e année.

« L'Équipe CIBC est extrêmement fière de collaborer avec la Société canadienne du cancer alors que des Canadiens d'un océan à l'autre unissent leurs forces pour aider les personnes touchées par le cancer du sein à profiter de recherches essentielles et de services de soutien », a déclaré Christina Kramer, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME au Canada et cadre déléguée de la Course à la Banque CIBC.

« Notre partenaire dévoué et passionné, la CIBC, est un véritable exemple d'entreprise qui s'engage activement dans la cause du cancer du sein. Depuis les débuts de la Course en 1992, les Canadiens sont fidèles au rendez-vous chaque année, ce qui a permis d'amasser plus de 445 millions de dollars pour la cause du cancer du sein, affirme Mme Hudson. Nous tenons à remercier du fond du coeur l'Équipe CIBC et les participants à la Course d'un océan à l'autre qui ont pris le temps de s'engager à tout faire pour vaincre le cancer du sein, et qui ont respecté cet engagement. »

Les investissements faits en recherche grâce à des événements comme la Course et le soutien indéfectible de passionnés de la cause, ont donné lieu à d'importantes avancées dans la prévention, la détection, le diagnostic, le traitement et les soins du cancer du sein. Depuis les années 1980, le taux de survie au cancer du sein a augmenté de près de 20%.

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est l'événement de collecte de fonds le plus important mené par des bénévoles en une seule journée au Canada pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. Depuis ses débuts en 1992, la Course à la vie CIBC a recueilli plus de 430 millions de dollars pour financer la recherche sur le cancer du sein ainsi que différents programmes et services de soutien.

La Société canadienne du cancer est un organisme national à caractère communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer.

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Unis sous la marque d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper et à soutenir les individus et les communautés lorsqu'ils en ont le plus besoin. Collectivement, la Banque CIBC cherche à avoir une influence positive dans la vie des personnes touchées par le cancer, ainsi qu'à soutenir les personnes ayant un handicap. Aux États-Unis, la Banque CIBC cible ses investissements sur l'apprentissage financier. En 2017, la Banque CIBC et son équipe ont investi plus de 70 millions de dollars dans des organismes communautaires de l'ensemble du Canada et des États-Unis par l'intermédiaire d'initiatives qui incluent la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et la Journée du miracle CIBC.