136 000$ pour les autistes adultes

Le public était invité à s'unir à la Fondation Véro & Louis le 22 septembre dernier en participant à la troisième Vente de garage des artistes présentée par Lowe's Canada et en partenariat avec Cookina, LesPAC, Rouge et la Ville de Longueuil.

Près de 3000 personnes se sont présentées à l'esplanade de la Place Charles-Le Moyne. Plus de cinquante artistes avaient donné des articles personnels. Des milliers d'items étaient offerts.

Véronique Cloutier et Louis Morissette tiennent à remercier toutes les personnes impliquées avec La Vente de garage des artistes : « Cet événement est important pour nous car il est accessible et tout le monde peut y participer. Ça nous fait tellement plaisir d'être présents et de rencontrer toutes ces personnes qui se déplacent et qui soutiennent la Fondation. C'est touchant et très motivant ! »

Étaient également présents Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président, Communications, affaires publiques et conformité LOWE'S Canada, Sophie Goulet, gestionnaire de marque LesPAC, Stéphanie Marier, directrice Expérience Client Cookina, Joanne Blackburn, directrice Finances Cookina, Delphine Morissette et Justin Morissette.

La Fondation Véro & Louis désire remercier chaleureusement tous les commanditaires, fournisseurs, donateurs et amis de la Fondation qui ont contribué à la réussite de La Vente de garage des artistes.

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif d'offrir aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, âgés de 21 ans et plus, une maison à long terme, un milieu de vie sain et aimant. L'inauguration de la première maison à Varennes est prévue pour l'automne 2019.