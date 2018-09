Arpenteurs-géomètres honorés

Le 50e congrès annuel de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) a eu lieu les 19, 20 et 21 septembre derniers à Rimouski. Dans le cadre de cet événement, l'Ordre remet des prix pour les personnes s'étant démarquées dans l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre.

Les gagnants de cette année sont Nathalie Massé, pour le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), et Benoît Péloquin, pour le prix du président.

Le prix Mérite du CIQ a été remis à Nathalie Massé. Ce prix est décerné, sous la recommandation de l'Ordre, à un membre ayant participé activement au développement de l'Ordre et de la profession ainsi qu'au développement du système professionnel.

Mme Massé a complété son baccalauréat en géodésie à l'Université Laval en 1986 et est devenue membre de l'Ordre la même année. Aussitôt, elle a démarré sa carrière en pratique privée dans la région de Québec, où elle a exercé pendant quinze années avant d'oeuvrer pour la fonction publique québécoise dans différents ministères. Elle a également complété un doctorat à l'Université Laval, où elle enseigne depuis 1998 en tant que chargée de cours.

Dès son adhésion, elle manifeste son intérêt envers les affaires de l'Ordre par sa collaboration au comité de la revue Géomatique. Elle s'implique ensuite de multiples manières, que ce soit à titre de membre de comités permanents ou ad hoc, à titre de formatrice ou en tant que rédactrice de mémoires, par exemple.

Elle s'est particulièrement illustrée dans le cadre de deux projets majeurs, soit sur le Code de procédure civile et sa collaboration à la rédaction de l'ouvrage Le droit foncier et l'arpenteur-géomètre qui est rapidement devenu une référence incontournable en matière d'arpentage foncier. Du haut de ses 30 ans de pratique, elle conserve une passion inébranlable pour la profession et un attachement profond à la communauté des arpenteurs-géomètres.

À son tour, Benoît Péloquin a reçu le prix du président 2018 des mains du président de l'Ordre, M. Jean Taschereau. Ce prix est décerné à une personne méritante pour souligner son apport important aux affaires de l'Ordre.

Titulaire d'un baccalauréat en géodésie de l'Université Laval et membre de l'Ordre depuis 1988, M. Péloquin a commencé sa pratique dans la région de Montréal en milieu privé.

Il a, lui aussi, été impliqué à l'Ordre en tant que rédacteur dans la revue Géomatique et comme administrateur sur le conseil d'administration. Depuis maintenant cinq ans, il siège au conseil de discipline de l'Ordre.

Il a été choisi, plus particulièrement, à cause de son implication au cours de la dernière année. M. Péloquin s'est particulièrement démarqué en étant très actif dans le dossier des inondations au Québec. Sa participation aux diverses consultations menées par l'Ordre afin de prendre des positions publiques sur ce sujet méritait d'être soulignée.

Il est devenu membre du comité ad hoc pour la définition des actions concernant la prescription acquisitive dans la dernière année. De plus, il a décidé de s'engager dans le comité mixte de l'OAGQ et de la Chambre des notaires du Québec pour l'avancement de dossiers communs aux deux ordres.

L'Ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public par l'entremise du contrôle de l'admission, de l'inspection professionnelle, de la formation continue et de la discipline. Il détermine également les normes de pratique et les règlements qui guident les membres dans leurs activités professionnelles.

L'Ordre regroupe l'ensemble des personnes habilitées à exercer de façon exclusive la profession d'arpenteur-géomètre au Québec. Il compte actuellement près de 1 100 membres.