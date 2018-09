112 000$ pour les jeunes de la rue

Vincent Roy, président d'honneur de l'Omnium de L'Oeuvre Léger, Robert Trudeau, président du comité golf, et le porte-parole, le comédien Marc-André Coallier, sont fiers d'annoncer que le tournoi a permis d'amasser la somme de 112 000$.

L'Omnium de L'Oeuvre Léger est un événement d'exception dont 100 % des profits servent la cause des jeunes de la rue au Québec. Grâce à la générosité remarquable des passionnés de golf et des donateurs, cette initiative a permis de recueillir plus d'un million de dollars depuis sa création en 1989. Ce succès s'avère en large partie attribuable au travail exemplaire de notre comité organisateur, qui ne poursuit qu'un objectif : soutenir le plus d'organismes possible venant en aide au plus grand nombre de jeunes.

C'est avec émotion que Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs, a présenté Charles, un participant inspirant de son organisme, qui a témoigné : « La Tablée des Chefs, c'est ce qui m'a permis d'avoir confiance en moi et en mes capacités, de croire que l'on pouvait m'apprécier et aimer ce que je fais et d'avoir des plans pour l'avenir. » Un bel exemple de réussite vécue grâce à un organisme appuyé par L'Oeuvre Léger.

En 2017, L'Oeuvre Léger a soutenu plus de 100 000 bénéficiaires par l'intermédiaire de différents organismes, qui recevront son aide cette année encore. L'Oeuvre Léger croit sincèrement qu'il est plus qu'urgent d'intensifier l'aide apportée aux jeunes, dès les signes précurseurs de l'itinérance, car plus ils seront à la rue longtemps, plus leur avenir risque d'être sérieusement compromis.

L'Oeuvre Léger soutient des initiatives en faveur de la sécurité alimentaire et de l'inclusion sociale au Québec et dans 10 pays. À ce jour, plus de 25 millions de personnes ont pu améliorer leur vie grâce à l'appui de L'Oeuvre Léger, dans le cadre de projets mobilisateurs et innovants.