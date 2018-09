450 000$ pour les étudiants-athlètes

Lowe's Canada était le partenaire présentateur de ce 2e Défi 808 Bonneville aux côtés de Fenplast. En plus d'appuyer la tenue de l'événement, Lowe's Canada y était représentée par une équipe de cyclistes qui prenait part au parcours de 125 km.

« Nous sommes heureux d'appuyer une fois de plus la tenue du Défi 808 Bonneville au profit de la Fondation de l'athlète d'excellence et de soutenir ainsi des athlètes d'excellence du Québec tout au long de leur parcours sportif », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe's Canada. « La raison d'être de Lowe's Canada est d'aider les gens à aimer où ils vivent et l'adoption de saines habitudes de vie, y compris une conciliation sport-études-travail équilibrée, s'inscrit parfaitement dans cet axe ».

Dans le cadre de ce partenariat, des bourses Lowe's Canada seront octroyées à des étudiants-athlètes par la Fondation de l'athlète d'excellence plus tard cette année.

Lowe's Canada, une société du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 630 magasins corporatifs et affiliés, notamment sous les enseignes RONA, Réno-Dépôt et Ace.