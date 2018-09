173 000$ pour Maisonneuve-Rosemont

« Au nom des patients de l'HMR qui bénéficieront des traitements innovateurs développés grâce à cet appui financier, je tiens à exprimer notre plus sincère reconnaissance à tous les participants et aux généreux partenaires de l'événement », a dit Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR. « Soutenir le projet d'agrandissement de notre Centre de recherche, c'est soutenir une véritable révolution dans les traitements du cancer et d'autres maladies à ce jour incurables, grâce à la thérapie cellulaire. »

La Fondation HMR souhaite souligner l'apport du comité organisateur de ce 23e tournoi, qui était coprésidé par Marc Verreault, vice-président Construction chez Pomerleau, et Pierre Paquet, associé chez Miller Thomson. Enfin, la Fondation tient à remercier ses partenaires donateurs en 2018 : Pomerleau, Technosport Canada et Miller Thomson.

Étaient également présents Yvan Gendron - CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal, ainsi que le comité organisateur : Danielle Caron - Technosport, Pierre Paquet - Miller Thomson, Marc Verreault - Pomerleau, Lucie Drapeau - Fondation HMR, Dr Denis Claude Roy, Dr Robert Fillion et Dr Lambert Busque - HMR.

Les chercheurs de l'HMR mettent au point et reproduisent des médicaments-cellules programmés pour réparer des tissus, supprimer les cellules malignes du cancer ou guérir les plus graves maladies de notre temps. Ces médicaments-cellules peuvent notamment guérir des patients qui ne répondent pas aux traitements traditionnels.

Depuis l'ouverture du Centre d'excellence en thérapie cellulaire en 2012, les recherches et les applications cliniques de la thérapie cellulaire ont foisonné au sein de l'HMR. Actuellement, le manque d'espaces et d'équipements adaptés à ces recherches empêche d'exploiter à fond les capacités de cette médecine révolutionnaire. La Fondation HMR cherche à amasser 15 millions$ pour réaliser un projet majeur : augmenter de 32 000 pieds carrés la superficie des laboratoires destinés notamment au développement d'applications cliniques de la thérapie cellulaire.

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche grâce au soutien financier d'individus, de fondations privées, de partenaires et d'entreprises. L'HMR est un centre hospitalier affilié à l'Université de Montréal.