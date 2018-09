52 000$ pour l'hôpital Jean-Talon

Tenu au Golf le Sélect de Mirabel, l'événement a permis d'amasser 52 000$, grâce aux 150 participants qui se sont réunis pour profiter de cette activité familiale festive au profit de la Fondation HJT.

La présidente d'honneur de l'événement, Dre Muriel Laurans, urgentologue à l'Hôpital Jean-Talon et membre du conseil d'administration de la Fondation HJT, a tenu à remercier très chaleureusement le comité organisateur ainsi que les commanditaires de l'événement, notamment Lincoln Land Services et Thor Urbana, présentateurs officiels, pour leur précieux soutien à la mission de la Fondation et leur importante contribution au succès de la journée.

Geneviève Chartré, directrice générale de la Fondation, a quant à elle souligné l'implication de la marraine de l'événement, Claudine Douville, journaliste sportive à RDS, de même que la participation des médecins et employés de l'Hôpital Jean-Talon.

Étaient également présents Geneviève Beauregard, directrice du développement et des relations communautaires de la Fondation HJT; Denis Leclerc, président du conseil d'administration de la Fondation HJT; Dr Jimmy Ghostine, radiologue à l'Hôpital Jean-Talon; Dre Valérie Jodoin, urgentologue à l'Hôpital Jean-Talon; et Me Martine Tremblay, vice-présidente services juridiques et affaires commerciales chez Attraction Studios.

Créée en 1984, la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux usagers de l'Hôpital Jean-Talon et à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie dans la communauté, en soutenant financièrement le développement de l'Hôpital Jean-Talon et des installations du réseau local de services de la Petite-Patrie -Villeray.