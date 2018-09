42 000$ pour les étudiants en génie

« Chez ArcelorMittal, l'acier et le génie font équipe jour après jour afin de créer des produits et des solutions adaptés aux défis de notre société moderne », a déclaré François Perras, président-directeur général, ArcelorMittal Produits longs Canada. « C'est donc tout naturel pour nous d'appuyer ces deux projets que sont Poly-FI et Pont d'acier ÉPM jusqu'en 2020 afin de montrer à un large public toutes les facettes d'une carrière en génie. »« La Fondation de Polytechnique se réjouit du renouvellement de l'engagement d'ArcelorMittal envers les initiatives étudiantes Poly-FI et Pont d'acier ÉPM », a indiqué Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation. « Ces deux initiatives étudiantes témoignent de la vitalité qui existe sur le campus de Polytechnique et de la vie étudiante foisonnante. Notre institution a ceci d'unique qu'elle offre aux étudiants des possibilités incroyables pour s'engager dans divers projets extra curriculum, qui leur permettent de développer leurs talents de leader, leur esprit d'équipe et leurs compétences professionnelles afin de devenir des ingénieurs talentueux. »

Afin de promouvoir les sciences auprès des jeunes, particulièrement les jeunes filles, Poly-FI vise à déconstruire les préjugés autour du génie et à présenter ce domaine d'études comme un milieu accessible et stimulant. Poly-FI initie les élèves au métier d'ingénieur, avec des animations scientifiques dans les écoles primaires et secondaires de secteurs défavorisés de Montréal. Depuis le début de l'année 2018, plus de 1 700 élèves ont été touchés. De plus, par l'entremise de tournées industrielles, de marrainage Produits longs Canada d'ingénieures professionnelles et de conférences, Poly-FI contribue au rayonnement de la profession et permet de mettre en contact les étudiantes collégiales et universitaires avec des modèles féminins inspirants.

Société technique de Polytechnique Montréal, Pont d'acier ÉPM regroupe quant à elle une vingtaine d'étudiants qui participent à des compétitions nord-américaines de construction d'un prototype de pont selon des critères bien précis. Toutefois, les critères exacts régissant la conception du pont changent annuellement afin de renouveler constamment le défi qui attend les différentes équipes. Les concours de conception, avec leur volet régional et national, permettent ainsi de présenter l'expertise québécoise en matière d'ingénierie et d'acier au-delà de nos frontières. Au fil des ans, les membres de Pont d'acier ÉPM ont obtenu des résultats impressionnants, dont la troisième place globale cette année à la compétition régionale américaine de l'American Institute of Steel Construction et de l'American Society of Civil Engineers.

Étaient églement présents Éloïse Edom, représentante du Comité Poly-FI, Ionela Elena Hagiu, membre de l'équipe de fabrication de Pont d'acier ÉPM, Louis-Philippe Péloquin, directeur des communications d'ArcelorMittal Produits longs Canada, et Marc Vanderweyen, responsable technique de Pont d'acier ÉPM.

En accord avec sa mission de « transformer l'avenir », ArcelorMittal souhaite favoriser l'émergence d'un bassin de professionnels talentueux dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Ce partenariat s'inscrit dans cette optique et s'ajoute aux autres commandites de l'entreprise dans ce secteur névralgique.

ArcelorMittal Produits longs Canada a pour mission de produire de l'acier durable de façon sécuritaire en lien avec ses valeurs de santé-sécurité, de qualité, de leadership et de développement durable. L'entreprise emploie environ 1700 personnes à Contrecoeur, Longueuil, Montréal et Hamilton. On y retrouve un site de recyclage et de transformation de ferraille, une usine de réduction de minerai, deux aciéries, trois laminoirs et deux tréfileries.

Créée en 1973, la Fondation de Polytechnique mobilise les donateurs en vue de soutenir la réalisation de projets novateurs et prioritaires de Polytechnique Montréal grâce aux contributions philanthropiques d'entreprises, de fondations ainsi que de diplômés et amis de Polytechnique Montréal. À cette fin, elle travaille activement avec Polytechnique à favoriser l'excellence de la relève en génie et la recherche de pointe, ainsi qu'à faire rayonner l'institution sur la scène locale et internationale.

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Elle occupe le premier rang au Québec pour l'ampleur et l'intensité de ses activités de recherche en génie. Polytechnique Montréal est située sur le Campus de l'Université de Montréal, le plus grand campus universitaire francophone en Amérique. Avec plus de 49 000 diplômés, Polytechnique a formé 22 % des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte 260 professeurs et 8300 étudiants. Son budget annuel de fonctionnement s'élève à 213 millions de dollars, dont un budget de recherche de 75 millions de dollars.