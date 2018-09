375 000$ pour la santé mentale

Encore cette année, le comité organisateur composé de jeunes professionnels a recueilli une somme record, 375 000$, qui sera remise à la Fondation de l'hôpital Douglas et la Fondation Jeunes en Tête.

Étaient notamment présents les membres du comité organisateur : Jessi Carrier, Catherine Bureau-Lavallée, Anna-Isabelle Morency-Botello, Virginie Roy, Malika Delisle, Myriam Veilleux, Isabelle Richard, Camille Vigneault, Jean-Christian Mainville, Brendan Baxter, Chris Harden, Louis-Philippe Therrien et Pier-Luc Du Sault.

Ayant pour but de dénoncer la stigmatisation associée à la santé mentale et d'en faire la promotion dans les milieux de travail, les efforts mis sur pied par l'organisation ont à ce jour amassé plus de 1 375 000$ pour la cause.

Depuis 2011, l'initiative créée par un groupe de jeunes professionnels a pour mission de sensibiliser la communauté à propos de la santé mentale. Deux événeemnts annuels d'envergure recueillent des fonds pour la cause : En Vogue avec Holt en mai, une soirée glamour de shopping privé et de réseautage chez Holt Renfrew, et le Bal Urbain en septembre, un événement élégant où les invités sont plongés dansune atmosphère festive agrémentée de hors-d'oeuvre, de cocktails et de performances artistiques.

Les quatre principaux objectifs de Let's Bond sont : promouvoir la sensibilisation, renforcer la prévention, soutenir la recherche en santé mentale et encourager l'engagement.

Les fonds remis à la Fondation Jeunes en Têtes servent à soutenir Solidaires pour la santé mentale, un programme de sensibilisation impliquant des duos d'animateurs visitant les écoles secondaires du Québec et y rencontrent chaque année près de 48 500 adolescents et adutles. Conçu par des experts du milieu de la santé, Solidaires pour la santé mentale a pour mission d'apprendre aux jeunes de 14 à 18 ans, à leurs parents, aux enseignants et aux professionnels de la santé à identifier les signes et les symptômes de la dépression à l'adolescence et à diriger une personne en détresse vers les ressources compétentes.

Les fonds recueillis pour la Fondation Douglas servent à financer le développement de l'Institut Douglas pour les soins aux patients et leur environnement, la recherche en neuroscience et en santé mentale ainsi que pour l'éducation et la formation.