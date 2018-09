20 000$ pour l'Institut thoracique

Les fonds amassés cette année iront à une nouvelle clinique innovatrice destinée aux maladies interstitielles pulmonaires à l'Institut thoracique de Montréal (ITM) du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Les maladies interstitielles pulmonaires (MIP) touchent près de 15 % des patients de l'ITM. Les MIP désignent un groupe de maladies pulmonaires difficiles à diagnostiquer, graves, progressives et complexes qui causent de la cicatrisation (fibrose) ou de l'inflammation des poumons. La nouvelle clinique, une nouvelle sphère de spécialité pour l'ITM, fournira une expertise particulière et du soutien à ces patients.

« La collecte de fonds de Raymond James par l'entremise de leur tournoi de balle molle est essentielle, car elle nous permet de développer de nouveaux programmes, toujours axés sur les besoins les plus importants des patients aux prises avec diverses maladies pulmonaires », explique le Dr Kevin Schwartzman, directeur de la division de pneumologie à l'ITM du CUSM. « Cette année, les fonds permettront l'embauche d'une première infirmière pivot pour cette nouvelle clinique : un élément primordial pour ouvrir une telle clinique et offrir aux patients un soutien complet ».

« Raymond James et sa Fondation consacrent beaucoup d'heures de travail et de fonds à aider de nombreux organismes de bienfaisance et personnes dans le besoin partout au Canada », dit Mitchell Rosenberg, gestionnaire de portefeuille à Raymond James, vice-président de la Fondation de l'Institut thoracique de Montréal et patient de longue date à l'ITM. « Quand je leur ai présenté ce projet de commencer un tournoi de balle molle pour bénéficier la Fondation de l'ITM, ils m'ont soutenu immédiatement. De plus, en étant sur le Conseil d'administration de la Fondation de l'ITM ainsi que patient, je vois les résultats de nos collectes de fonds, car chaque année les fonds amassés sont utilisés pour faire l'achat de matériel nécessaire aux patients ou à des programmes novateurs ».

Le tournoi de balle molle est devenu un évènement sportif assez compétitif pour l'équipe de Raymond James (succursale de Montréal) ainsi que l'équipe de l'Institut thoracique de Montréal. Parmi les médecins qui ont joué pour l'équipe de l'ITM : Dr Schwartzman, Dr Ron Olivenstein, et Dr Jean Bourbeau. Plusieurs autres membres de l'équipe ont joué ou sont venus encourager leurs collègues de travail. Cette année, les Lobes de l'ITM ont gagné 15 à 13.