440 000$ pour le cancer

Les 13 e Régates et festival de bateaux-dragons FL Fuller Landau, au profit du programme CanSupport de la Fondation des Cèdres contre le cancer, ont eu lieu le 8 septembre dernier au Parc Père-Marquette de Lachine, réunissant plus de 1000 participants et spectateurs.

Dame Nature a fait le bonheur des pagayeurs et le soleil a brillé tout au long de l'événement, qui a permis de recueillir plus de 440 000$ sous forme de centaines de dons personnels.

Les équipes se sont affrontées dans le cadre de deux épreuves de qualification, suivies d'un repas et de la finale de la course en après-midi. Mais la victoire sur l'eau n'était pas le seul objectif, puisque chaque bateau s'est aussi efforcé de battre les autres dans le domaine de la collecte de fonds : les meilleures équipes ont amassé plus de 62 000$ pour venir en aide à la Fondation des Cèdres contre le cancer du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Les participants et le grand public ont également eu l'occasion de rencontrer Alexia Calvillo, épouse de l'ex-quart-arrière des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo, et Lizanne Murphy, porte-parole de la Fondation du cancer des Cèdres et deux fois médaillée olympique.

Les fonds recueillis seront versés au programme CanSupport, qui apporte de l'aide psychologique, pratique et humanitaire, de même que des services de soutien, aux patients souffrant de cancer au Centre universitaire de santé McGill.

Lors de leur lancement en 2006, les Régates et festival de bateaux-dragons ont réuni six bateaux et amassé 12 000$. L'événement a progressé depuis; il compte désormais plus de 25 bateaux et a permis de recueillir près de 5,9 millions$ à ce jour. Cette année marquait la 11e année de participation du cabinet comptable FL Fuller Landau à titre de commanditaire principal de l'événement.

Depuis sa fondation en 1966, la Fondation des Cèdres contre le cancer a amassé plus de 60 millions de dollars en fonds indispensables à l'achat d'équipement de diagnostic de pointe en oncologie, à l'amélioration des installations de traitement, et aux soins des patients atteints du cancer. CanSupport des Cèdres offre gratuitement à ses patients et leur famille, le soutien psychosocial, pratique et humanitaire dont ils ont besoin. En collaboration avec La Mission des soins de cancer du CUSM, un centre québécois de lutte contre le cancer qui fournit des soins spécialisés à des patients atteints du cancer de tous âges et leur famille, la Fondation des Cèdres a compté sur le dévouement, l'engagement et la générosité des Québécois pour aider à prodiguer les meilleurs soins possibles aux patients et leur famille aux prises avec cette terrible maladie.

FL Fuller Landau SENCRL est un cabinet de comptables professionnels agréés et de conseillers en gestion d'entreprises. Les professionnels de FL Fuller Landau sont constitués de jeunes associés et de conseillers d'expérience qui se consacrent à faire fructifier l'actif net de leurs clients actuels et futurs. Figurant aux classements des magazines Canadian Business et Maclean's comme l'une des entreprises s'étant illustrées pour l'excellence de leur milieu de travail et de leur offre de services, FL Fuller Landau, qui compte plus de 100 employés, offre une vaste gamme de services financiers. La réussite du cabinet, établi depuis 1963, repose sur les huit principes fondamentaux qui l'animent : l'excellence, la confiance, l'innovation, la passion, le leadership, l'esprit d'équipe et l'empathie. FL Fuller Landau SENCRL est membre de la Leading Edge Alliance, un réseau mondial de cabinets-conseils et d'expertise comptable indépendants.