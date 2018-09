73 000$ pour le sport collégial

Cet appui permettra l'achat d'équipement de haut niveau, le transport vers des compétitions provinciales ou internationales et le maintien d'une équipe d'encadrement multidisciplinaire pour les quelque 300 étudiants-athlètes des équipes intercollégiales Lynx.

Partenaire majeur de l'événement, RBC s'est joint à la Fondation pour la cause de l'éducation pour une 24e année d'affilée. Contribuant à garder les étudiants sur les bancs d'école, le sport et l'implication parascolaire favorisent du même coup leur réussite.

Jérémy Briand, ancien Lynx en cross-country, en sait quelque chose. Sacré champion canadien collégial et athlète pancanadien par excellence en 2014, lors de son passage à Édouard-Montpetit, il a souligné l'importance de son parcours. « En combinant sport et études avec les Lynx, ça m'a tellement apporté, a-t-il partagé. J'ai appris à gérer mon temps, gérer mon stress, à avoir un équilibre dans ma vie. De permettre à autant de jeunes de vivre cette expérience-là, c'est un immense cadeau que vous leur faites aujourd'hui et je vous en remercie ».

Le tournoi, tenu sous la présidence d'honneur de Denis Gauvreau, associé chez Chiasson Gauvreau inc., rassemblait 152 golfeurs. Sur le terrain, ils ont échangé avec des Lynx et des athlètes olympiques invités par RBC, tout en profitant de petites douceurs offertes par la douzaine d'exposants présents qui agrémentaient l'expérience au fil du parcours.

Étaient également présents Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit, Pierre Côté, directeur général de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, Germain Bureau, vice-président Rive-Sud de Montréal, RBC Banque Royale, Pierre-Pascal Giasson, vice-président associé, Services financiers à l'entreprise, RBC Banque Royale, Annick Bougard, directrice Marchés entreprises Région Rive-Sud, Montérégie, Estrie, RBC Banque Royale, Raymond Langlois, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Le Groupe Langlois de RBC Dominion valeurs mobilières, Cristina Iannuzzi, directrice de comptes, Centre d'affaires Rive-Sud, RBC Banque Royale, Alexia Dunlavey, conseillère associée en patrimoine, Le Groupe Langlois de RBC Dominion valeurs mobilières, et Darsen Charles, directeur principal de comptes, Centre d'affaires Rive-Sud, RBC Banque Royale.

La Fondation est un levier dynamique d'avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep. Cela représente près de 900 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques et conférences. À ce jour, plus de 2500 bourses ont été remises aux étudiants afin de procurer un soutien pour la poursuite de leurs études supérieures ainsi que pour reconnaître l'excellence de leur dossier scolaire, de leur persévérance et de leur engagement dans la vie étudiante.