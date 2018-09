1,7 million pour l'Institut de cardiologie

Pas moins de 800 philanthropes, principalement issus de la communauté d'affaires, se sont réunis pour cette 18e année. Cette soirée a permis d'amasser 1 735 000$.

Grâce à la générosité des invités, des partenaires et des donateurs, la Fondation pourra soutenir l'excellence de l'Institut de Cardiologie de Montréal, affilié à l'Université de Montréal.

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal et le président de son conseil d'administration, Lino A. Saputo Jr., de Saputo Inc, ont profité de ce rendez-vous annuel pour rendre hommage à Jean-Pierre Léger. Cet homme d'affaires visionnaire et grand philanthrope a fait grandir le Groupe St-Hubert pendant un quart de siècle. La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal tenait à mettre en lumière son soutien et l'impact qu'il a eu dans sa communauté en lui remettant la médaille d'honneur pour sa générosité, son implication et son dévouement. Notamment, grâce à un don provenant de la Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger et dédié à l'acquisition de la technologie de pointe révolutionnaire TEP/IRM, les équipes de l'Institut pourront détecter les maladies cardiovasculaires plus rapidement et à un stade précoce.

Étaient également présents Daniel Lamarre (Cirque du Soleil), Pierre Anctil (président CA ICM), Josée Noiseux (présidente-directrice Fondation ICM), Bruno Roy (coprésident du bal. membre du CA Fondation ICM, et WSP Global inc.), Catherine Dagenais (présidente et chef de la direction, SAQ), Mélanie La Couture (présidente-directrice générale ICM), Pierre Rivard (coprésident du bal et Groupe St-Hubert), et Gabriel Groulx (copésident du bal et Raymond Chabot Gran Thornton

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal tient à remercier ses fidèles partenaires du Grand Bal des Vins-Coeurs, la SAQ et le Groupe Cirque du Soleil, ainsi que Banque Nationale et Pomerleau, et tous ses autres partenaires et donateurs.

Fondée en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a pour mission de recueillir et d'administrer des fonds afin de soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut. Ceux-ci permettent à l'Institut de maintenir sa position de chef de file dans l'enrayement des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde et chez les femmes au Canada. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli près de 260 millions de dollars en dons. Ces contributions ont permis à l'Institut de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays, avec notamment une première Direction de la prévention au Canada, un centre de génétique cardiovasculaire et le seul centre d'enseignement par simulation dédié à la cardiologie au Canada. C'est à l'Institut de Cardiologie de Montréal qu'a eu lieu la première greffe cardiaque au Canada en 1968 et la première cryoablation des arythmies au monde, en 1999.