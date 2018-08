1,2 million pour les endeuillés

La Fondation Monbourquette et l'Université de Montréal ont annoncé le 28 août dernier la conclusion d'une entente en vue de créer une nouvelle chaire d'enseignement et de recherche sur le soutien social aux personnes endeuillées à l'École de travail social de la Faculté des arts et des sciences. Selon les modalités de cette collaboration, la Fondation fera un premier don de 1,2 million à l'Université pour mettre en route ce projet d'ici la mi-septembre.

«Cette donation est pour nous la meilleure façon d'assurer la pérennité de la mission poursuivie par la Fondation Monbourquette depuis 15 ans », soulignent Gérard Veilleux, président du conseil d'administration de la Fondation, et Lisette Jean, fondatrice et présidente du conseil de la Maison Monbourquette. Cette décision permettra d'approfondir les recherches et la formation sur ce sujet dont l'importance est mise en lumière par le vieillissement de la population. Grâce à la qualité des programmes et des équipes de son école de travail social, l'Université de Montréal s'avère le partenaire idéal pour effectuer cette transition en conformité avec les valeurs qui nous animent depuis les tout débuts.»

La Fondation Monbourquette transforme ainsi son approche avec l'objectif d'élargir sa portée en favorisant la formation universitaire des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé afin qu'ils soient mieux outillés dans leurs fonctions.

Les travaux de la chaire s'articuleront autour de trois axes principaux, soit la recherche, la formation et la pédagogie. La création de la chaire d'enseignement et de recherche permettra notamment de bonifier la formation initiale des étudiants du baccalauréat et de la maîtrise relativement aux questions sur le deuil, ses répercussions et le soutien social; créer des bourses pour les étudiants des cycles supérieurs; offrir de la formation aux professionnels de différents secteurs; réaliser des projets de recherche et de constituer un réseau de chercheurs d'horizons différents; et assurer une diffusion des connaissances auprès du grand public sur les thèmes du deuil et du soutien social des personnes endeuillées.

«Le deuil est l'une des expériences humaines les plus marquantes qui soient », mentionne le recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton. « Le travail fait par la Fondation Monbourquette pour approfondir et partager les connaissances dans ce domaine est remarquable. Nous sommes honorés de ce don et tout particulièrement de la confiance qu'il témoigne envers notre communauté pour prolonger l'action de la Fondation.»

«Le geste posé par Mme Lisette Jean, M. Gérard Veilleux et la Fondation est exceptionnel », soutient le doyen de la Faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard. « Nous sommes immensément reconnaissants de tous les développements qu'il permettra pour la formation et la recherche en matière d'accompagnement du deuil. Ce don bénéficiera non seulement aux professeurs-chercheurs et aux étudiants, mais aussi à la société dans son ensemble.»

Ce premier don offert pour le démarrage de la Chaire sera accompagné par la suite de dons visant à doter la Chaire à une hauteur de six millions, en vue de pérenniser ses activités.

L'argent versé par la Fondation Monbourquette s'ajoutera à celui du Fonds de dotation de l'Université de Montréal et sera géré selon la politique de gestion et de distribution actuellement en vigueur pour celui-ci.

Étaient également présents à l'annonce Hélène Véronneau, directrice générale du développement philanthropique à l'UdeM; Gérard Veilleux, président du conseil de la Fondation Monbourquette; et Céline Bellot, directrice de l'École de travail social.

Nommée en hommage au regretté Jean Monbourquette, prêtre oblat, psychologue, écrivain et pionnier dans le domaine du suivi de deuil, la Maison Monbourquette est un organisme à but non lucratif qui offre gratuitement des services et de l'accompagnement aux personnes vivant un deuil à la suite du décès d'un être cher. En plus de sa ligne d'écoute 1 888 LE DEUIL, accessible à l'échelle du Québec, la Maison propose des rencontres individuelles ou familiales, des groupes de soutien, des formations et des conférences sur le deuil.

La Faculté des arts et des sciences offre plus de 250 programmes dans diverses disciplines, dont le travail social. Misant sur la justice sociale et le bien-être des populations concernées, son école de travail social vise, à travers des fonctions d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité, à former des praticiens réflexifs conscients des enjeux sociaux actuels, à développer les connaissances sur les problèmes sociaux et à soutenir le développement de pratiques innovantes.