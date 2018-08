250 000$ pour le cancer

La 25e Classique cyclo-golf a eu lieu jeudi 16 août dernier au Club de golf Elm Ridge et a permis d'amasser un montant record de 250 000$ net pour soutenir les projets de recherche sur le cancer les plus prometteurs au pays.

Plus de 200 golfeurs et cyclistes ont fait le déplacement pour cette édition spéciale

Étaient notamment présents Marie-Claude Bénard, Desjardins groupe d'assurances générales La Personnelle; Sonia Chatoyan, Directrice du développement à la Société de recherche sur le cancer; Benoît Roberge, Dunton Rainville, Avocats; Philippe P. Huneault, Bank and Clients PLC et membre du conseil d'administration de la Société de recherche sur le cancer; Paula Keays, McKesson Canada et coprésidente d'honneur de l'événement; Silvy Joncas, Contact Amérique Carlson Wagonlit; Peter Clair, Banque Scotia, Services bancaires commerciaux et coprésident d'honneur de l'événement; et Jacques Dufault, McKesson Canada. Crédit photo : Mélissa Vincelli

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est le premier organisme canadien consacré entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancers. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. La Société a distribué plus de 140 millions$ en subventions de recherche depuis l'an 2000.