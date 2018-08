180 000$ pour les jeunes à risque

À l'occasion du Défi kayak Desgagnés, plus d'une centaine de kayakistes ont parcouru une descente de 250 kilomètres sur le Saint-Laurent de Montréal à Québec entre le 9 et le 12 août.

L'expédition a permis de recueillir 180 000$, qui sera remis à Jeunes musiciens du monde, organisme organisateur de l'événement, dont la mission est de favoriser le développement personnel d'enfants et d'adolescents issus de milieux à risque au moyen d'activités musicales offertes gratuitement.

L'auteur-compositeur-interprète Yann Perreau, porte-parole des deux premières éditions du Défi kayak Desgagnés, était de retour cette année, mais il ne sera pas seul. « Je suis très heureux d'être porte-parole de cet événement unique au monde pour une troisième année ! C'est un privilège de retrouver le fleuve et de vivre ces moments inoubliables avec des élèves de Jeunes musiciens du monde. En plus d'être une expérience exceptionnelle pour eux, leur présence permettra de valoriser la raison d'être première du Défi : investir dans la jeunesse », explique Yann Perreau.

En collaboration avec son partenaire principal, Desgagnés, le Défi proposait cette annéet un volet axé sur la participation d'équipes corporatives. « Le Défi kayak Desgagnés est un événement audacieux auquel nous sommes fiers d'être associés, tant pour les jeunes que pour le fleuve. Lors des trois dernières éditions, plusieurs de mes partenaires d'affaires, mes employés et moi-même avons participé en tant que kayakistes et avons resserré nos liens. J'invite chaleureusement les entreprises à venir découvrir avec nous, cet été, le joyau de notre patrimoine naturel qu'est le Saint-Laurent et soutenir la mission de Jeunes musiciens du monde », affirme Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction, Desgagnés.

Six entreprises se sont engagées dans l'aventure : Desgagnés, le Port de Montréal, le Port de Québec, RBC, Énergie Valero ainsi que Stikemann Elliot.

Étaient également présents à l'arrivée Mario Sills, directeur des opérations et du développement commerciale, Sécurité Nautique Québec; Simon Coutu-Mantha, conseiller senior, Énergir; Marina Binotto, directrice Affaires publiques et gouvernementales, Énergie Valero Inc.; Mathieu Fortier, co-président fondateur, Jeunes musiciens du monde; Agathe Meurisse, co-fondatrice, Jeunes musiciens du monde; Claudine Couture-Trudel, directrice principale stratégie et communication, Arrimage Québec; Anick Métivier, directeur adjoint, Communications et relations publiques, Administration portuaire de Québec; Daniel Dagenais, vice-président - Opérations, Administration portuaire de Montréal; Pierre Girard, co-président directeur général, Jeunes musiciens du monde; Mario Girard, président-directeur-général, Administration portuaire de Québec; Anne-Marie David, directrice, Groupe des entreprises nationales - Québec à RBC Banque Royale; Danie Deschênes, présidente, Oxygène événements; et Gaétan Boivin, Président-directeur général, Port de Trois-Rivières

Oeuvrant actuellement à Québec, Montréal, Sherbrooke, Kitcisakik (communauté algonquine d'Abitibi-Témiscamingue) et en Inde, Jeunes musiciens du monde accompagne plus de 1500 jeunes.