50 000$ pour les jeunes

Parmi eux, François Laramée, un client de la TD qui travaille sans relâche à sensibiliser son entourage à la dépression et au suicide et tient à souligner le rôle important que joue la santé physique sur la santé mentale. M. Laramée, qui court plus de 10 km par jour, a participé à plusieurs marathons et défis au Québec afin d'amasser des fonds pour la Fondation Jeune en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec depuis presque 60 ans. En son nom, le Groupe Banque TD a remis 50 000$ à la Fondation Jeunes en Tête.

« L'engagement formidable et le leadership positif de nos clients dans leur collectivité nous inspirent chaque jour », affirme Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD. « Nos clients contribuent à ouvrir les portes à un avenir plus inclusif. C'est pourquoi nous sommes honorés de les servir et très fiers de souligner leurs contributions extraordinaires en les remerciant de façon spéciale aujourd'hui ».

Étaient également présents Francine Laurin, vice-présidente de district, Rive-Sud de Montréal, Groupe Banque TD, Sylvie Bolduc, directrice de succursale à Delson, Groupe Banque TD, Mélanie Boucher, directrice de la Fondation Jeunes en tête, et Jean-Claude Poissant, député de La Prairie.

La TD versera jusqu'à un million de dollars canadiens dans le cadre des festivités de #TDVousDitMerci. Cette campagne s'inscrit dans les principaux vecteurs de changement de La Promesse TD Prêts à agir : Meilleure santé, Sécurité financière, Planète dynamique et Collectivités inclusives.