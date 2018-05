75 000$ pour l'autisme

Dans le cadre du Mois de l'autisme en avril et pour souligner son deuxième anniversaire le 5 avril dernier, la Fondation Véro & Louis lançait un t-shirt unisexe, Différent comme toi .

L'objectif initial était de vendre 2500 t-shirts. En l'espace d'une semaine, plus de 6000 t­­­­-shirts ont été vendus. Suite à la forte demande, la Fondation Véro & Louis a même créé des t-shirts pour enfants pour un total de 7500 t-shirts vendus. La Fondation a annoncé le 17 mai dernier que plus de 75 000$ ont été amassés.

La Fondation désire construire des maisons adaptées pour des adultes autistes de plus de 21 ans ayant besoin d'un encadrement constant.

« Cela nous fait chaud au coeur de voir les gens avec leur t-shirt. Nous éprouvons une grande fierté de voir autant de gens le porter et aussi, une grande émotion de réaliser à quel point le message Différent comme toi a résonné auprès de milliers de personnes », mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette.

La Fondation désire remercier ses partenaires, Les Beaux jours, Créations Jade et Groupe TAQ. De plus, elle souligne l'appui de plusieurs artistes qui ont partagé la campagne sur leurs médias sociaux.

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif d'offrir aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, âgés de 21 ans et plus, une maison à long terme, un milieu de vie sain et aimant. L'inauguration de la première maison à Varennes est prévue pour l'automne 2019.