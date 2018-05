82 000$ pour les langues secondes

Une trentaine d'étudiants des cégeps Limoilou et Sainte-Foy s'envoleront vers différentes destinations, dont Hawaï, Singapour, Dublin et Toronto grâce à des bourses totalisant 82 000$ offertes par la Fondation iA Groupe financier, destinées à l'apprentissage d'une langue seconde.

La remise s'est tenue le 8 mai dernier, au siège social de Québec, en présence d'Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur, et d'Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

De ce montant, quinze étudiants du Cégep Limoilou se sont partagé la somme de 30 000$ pour financer une immersion anglaise à Hawaï qui se tiendra du 26 mai au 16 juin. Par ailleurs, six étudiants du Cégep Sainte-Foy ont chacun reçu une bourse de 4000$ leur permettant de compléter une session au Humber College, à Toronto, tandis que les quatorze autres étudiants ont reçu 2000$ chacun pour vivre une expérience d'immersion anglaise à différents endroits dans le monde, notamment à Singapour, à Dublin et à San Diego.

« Chez iA Groupe financier, nous avons à coeur la réussite des étudiants de la région. L'apprentissage d'une langue seconde par l'entremise de séjours immersifs ouvre non seulement un monde de possibilités à nos jeunes, mais crée également des souvenirs inoubliables avec leurs pairs. Je tiens personnellement à leur souhaiter un magnifique séjour et la meilleure des chances pour le futur », a commenté Yvon Charest.

Ces nouvelles bourses portent à plus de 700 000$ les sommes distribuées depuis la création de la Fondation en 2010. En tout, 315 étudiants des cégeps Sainte-Foy, Limoilou et Garneau ont reçu un coup de pouce financier.

La Fondation iA Groupe financier pour l'apprentissage d'une langue seconde a pour mission de promouvoir et de favoriser la polyvalence linguistique auprès des étudiants par l'attribution de bourses. Ces bourses visent à soutenir les échanges et l'ouverture entre les jeunes de diverses régions du pays et du monde. Depuis la création de la Fondation en 2010, ce soutien s'est traduit par le financement de séjours d'immersion individuels et collectifs, et de sessions d'études dans un milieu de langue étrangère.