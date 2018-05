340 000$ pour les jeunes artistes

Le 12 mai dernier, 200 jeunes du programme de la fondation evenko ont partagé la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts avec des grands noms de la chanson d'ici lors du Show de la fondation evenko, présenté par Desjardins, en collaboration avec Bell, Solotech et Ticketmaster.

Cette soirée a permis à la fondation d'amasser encore plus d'argent que l'an dernier, soit la somme de 340 000$.

« C'est un immense privilège que nous avons chez evenko de pouvoir contribuer à l'épanouissement du talent artistique de tous ces jeunes à travers des initiatives comme le Show de la fondation evenko », affirme Jacques Aubé, chef de l'exploitation d'evenko. « Ce spectacle-bénéfice qui repose sur l'implication des partenaires et de tous ceux qui contribuent en achetant des billets, sert également à amasser des sommes qui nous permettront de continuer d'aider de nombreux programmes à soutenir les élans artistiques des jeunes du programme de la fondation evenko. »

Mis en scène par Olivier Loubry, sous la direction musicale d'Antoine Gratton, Le Show de la fondation evenko a permis aux étudiants de côtoyer des stars de la chanson telles Marc Dupré, La Bronze, Travis Cormier, Ludovick Bourgeois et Margau. Une invitée surprise, Marie Mai, a fait une apparition remarquée, tandis que Jeff Stinco et Chuck Comeau de Simple Plan ont accompagné le band le temps d'une chanson.

« La fondation evenko s'est donné pour mission d'encourager les jeunes à pratiquer les arts de la scène. Le programme de la fondation evenko offert dans huit écoles secondaires de la région de Montréal se concentre sur le chant, la guitare et les arts visuels. Les jeunes peuvent ainsi développer leur talent, leur créativité artistique, leur confiance et leur détermination. », ajoute Roman Oryschuk, président du conseil de la fondation evenko. « Ces cours sont offerts gratuitement aux jeunes avec la seule condition qu'ils persévèrent à l'école. Nous constatons à chaque nouvelle édition du Show de la fondation evenko, qu'avec du soutien et de l'encouragement, tous ces jeunes étudiants peuvent se dépasser, persévérer à l'école et vivre des moments inoubliables en compagnie d'artistes très généreux. »

Le Show de la fondation evenko regroupe des étudiants du Programme de la fondation evenko des écoles secondaires Pointe-aux-Trembles, Daniel-Johnson, Dalbé-Viau, Georges-Vanier, Saint-Laurent, Cavelier-de-La Salle, Antoine-de-St-Exupéry et Père-Marquette ayant réussi leur année scolaire.

Depuis 2010, le Programme de la fondation evenko offre gratuitement des cours de chant, de guitare et d'art graphique de la scène à plus de 200 jeunes Montréalais exposés aux risques du décrochage, leur donnant ainsi accès à un encadrement et des perspectives d'avenir améliorées.

Le troisième Show de la fondation evenko, présenté par Desjardins, en collaboration avec Bell, Solotech et Ticketmaster s'est déroulée sous la présidence d'honneur de Martin Brunelle, vice-président, Transformation et Bureau des projets, pour le Mouvement Desjardins.

La fondation evenko tient aussi à remercier ses commanditaires et partenaires pour leurs contributions : Ernst & Young, Carbonleo, BCF, Connect & Go, Fantino & Mondello, Jones Lang LaSalle, Stage Line, Deloitte et Agropur.

Lancée en mai 2015, la fondation evenko pour le talent émergent a pour mission d'appuyer les jeunes de 5 à 25 ans à pratiquer les arts de la scène afin de stimuler leur créativité, leur estime de soi, leur goût d'apprendre et de se perfectionner. La fondation evenko a également pour but de soutenir les talents émergents à travers des programmes, des dons et des activités de financement s'adressant directement à des jeunes sur le territoire des spectacles d'evenko.