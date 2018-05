Un million pour les YMCA

L'annonce a eu lieu à la Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier dans le quartier Saint-Roch, à quelques mètres du futur centre communautaire et sportif Saint-Roch géré par les YMCA du Québec, en présence de Régis Labeaume, maire de Québec, de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et de Stéphane Vaillancourt, président-directeur général des YMCA du Québec.

Depuis plus de 25 ans, les YMCA du Québec peuvent compter sur le soutien et la collaboration de Desjardins. Cette contribution majeure est faite dans le cadre de la Campagne YMCA Tremplin pour la vie, dont l'objectif est d'amasser 20 millions$ sur cinq ans. Elle permettra de soutenir le développement de plusieurs milliers de jeunes par année dans des programmes de réussite scolaire et de Zones jeunesse, et de réaliser deux investissements critiques pour augmenter l'impact du YMCA dans la communauté : aider à équiper le centre communautaire et sportif Saint-Roch géré par les YMCA du Québec et en étendre les services aux populations les plus vulnérables; et contribuer à offrir une expérience de camp et d'éducation à l'environnement à encore plus de jeunes de tous les milieux, en bâtissant un nouveau pavillon communautaire.

« Soutenir les YMCA du Québec et leurs activités est pour Desjardins un moyen privilégié de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités, a affirmé Guy Cormier. Le dynamisme et les valeurs du YMCA en font un partenaire unique, qui rejoint notre volonté de soutenir le développement de la jeunesse de tous les milieux. »

« L'engagement de Desjardins à soutenir le développement et la réussite des jeunes de tous horizons en fait un partenaire incontournable pour le YMCA et pour la communauté québécoise, a déclaré Stéphane Vaillancourt. En mon nom et en celui des milliers de jeunes qui bénéficieront de cette contribution, je souhaite remercier Desjardins pour son engagement à bâtir des communautés plus fortes et à soutenir la réussite des jeunes avec le YMCA. »

« Le nouveau centre communautaire et sportif Saint-Roch, moderne et lumineux, le sera encore davantage grâce à Desjardins et le YMCA. La communauté de Saint-Roch et surtout ses jeunes utilisateurs bénéficieront de ce don qui répond à des besoins importants dans notre milieu, a déclaré Régis Labeaume. Je remercie Desjardins de faire preuve d'altruisme et de faire la différence par son soutien auprès des jeunes qui auront l'occasion de se réaliser pleinement dans ce nouveau centre communautaire. »

Les YMCA du Québec feront un grand retour dans la région de la Capitale-Nationale, avec l'inauguration d'un tout nouveau centre communautaire et sportif dans le quartier Saint-Roch contribuant à en faire un endroit de choix où il fait bon vivre. Avec l'aide de Desjardins, ce centre viendra bonifier l'offre des autres organismes du milieu au profit des personnes qui en ont le plus besoin.

Aménagé en 1894 à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, à 45 minutes de route de Montréal, le Camp YMCA Kanawana est le plus vieux camp de vacances au Québec et l'un des plus anciens au Canada. Devenu un centre « vert », il accueille plusieurs milliers d'enfants par année et offre une aide financière afin d'être accessible à tous. Une portion de la contribution de Desjardins aidera à la construction d'un nouveau pavillon communautaire, le « nouveau coeur de Kanawana », permettant d'augmenter la capacité d'accueil du camp et d'accroître sa mission de sensibilisation à l'environnement.

Les YMCA soulignent l'implication des co-présidents du Cabinet de campagne : Gregory Chrispin, premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes - Mouvement Desjardins, Sean Finn, Vice-président exécutif, Services corporatives - CN, Geneviève Marcon, co-présidente, GM Développement. et Richard Payette, Président et chef de la direction - Manuvie Québec. Les YMCA remercient également la Ville de Québec et les Gouvernements du Canada et du Québec sans lesquels le centre communautaire et sportif Saint-Roch géré par les YMCA du Québec ne pourrait voir le jour.

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 275,1 milliards de dollars.

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance qui a pour mission de bâtir des communautés plus fortes en offrant des occasions d'épanouissement et de vie active, saine et engagée pour tous. Ses dix centres YMCA, son École internationale de langues, sa Résidence, son Camp YMCA Kanawana et ses 36 points de service à l'échelle de la province, sont fréquentés chaque année par plus de 120 000 personnes. Le premier YMCA d'Amérique du Nord a vu le jour à Montréal en novembre 1851. Les YMCA du Québec font partie d'un réseau canadien qui compte 47 associations YMCA.

Le centre communautaire et sportif Saint-Roch offrira à la population, outre un gymnase et une piscine, des équipements sportifs, une salle d'entraînement, une cuisine collective, un espace café, une halte-garderie, des espaces polyvalents et multifonctionnels ainsi que du mobilier et des équipements reliés aux technologies de l'information. La Ville de Québec prévoit également réaliser des espaces de bureaux aux étages supérieurs. La Ville de Québec a confié aux YMCA du Québec la direction, la gestion des programmes, services et installations ainsi que le développement et la coordination de toutes activités sportives et de loisir, communautaire et commerciale du centre communautaire et sportif Saint-Roch. Cette entente de gestion est valide pour 25 ans. Le centre sera érigé sur le site de l'ancien cinéma Charest dans la rue du Pont à Québec grâce à un investissement de 17,9 M$ des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes Villes. La Ville de Québec contribue à hauteur de 7,9 M$ de ce montant.