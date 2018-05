6000 jeunes à la Marche Monde

Vanessa Pilon, La Bronze, Karim Ouellet et Émile Roy ont également uni leurs voix à celles des jeunes pour célébrer la diversité et leur volonté de lutter contre les inégalités.

« Le pouvoir des diversités » était le thème de la Marche Monde 2018.

Vanessa Pilon, ambassadrice d'Oxfam-Québec : « Cette année, l'événement a eu une dimension particulière pour moi. À quelques semaines de devenir maman, je pense souvent au monde dans lequel ma fille va grandir. D'être là aujourd'hui avec tous ces jeunes qui vont en faire partie et y contribuer me remplit d'espoir. Les jeunes sont plus conscients que jamais de ce qui se passe sur la planète et sont touchés par plusieurs problématiques contemporaines. Nous sous-estimons la force immense des jeunes et il serait temps que nous les impliquions un peu plus dans le processus de prise de décision. »

« 50% de la population mondiale a moins de 30 ans. En marchant aujourd'hui, les jeunes ont affirmé leur volonté d'être entendus. Ils sont bien conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans les décisions qui ont des conséquences sur leur avenir » dit Denise Byrnes, directrice générale d'Oxfam-Québec.