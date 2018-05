600 000$ pour les Grands Ballets

Ce gala a connu un succès exceptionnel et a permis à la compagnie de recueillir plus de 600 000$ en soutien aux Grands Ballets.

Les 500 convives ont eu droit à une soirée des plus glamour. L'événement avait pour thème « Hymne à l'amour », et présentait quatre créations chorégraphiques inspirées par les chansons de la Môme, la grande Édith Piaf. Les invités ont été accueillis par Claude Gagnon, président, opérations, BMO Groupe financier Québec et Édéenne, haute-joaillière et présidente, Maison Édéenne, tous deux présidents d'honneur de la soirée, ainsi que par Constance V. Pathy, présidente du conseil d'administration des Grands Ballets, Ivan Cavallari, directeur artistique et Alain Dancyger, directeur général de la compagnie.

Le gala a débuté par un cocktail incluant un bar à huîtres offert par Belon, suivi d'un dîner gastronomique, de café offert par Jura et de barbes à papa offertes par Europea. Le programme de la soirée incluait trois oeuvres créées pour l'occasion par des danseurs des Grands Ballets, ainsi qu'un pas de deux de Marcia Haydée. Les convives ont eu la chance de participer au tirage de nombreux cadeaux à gagner incluant trois grands prix: une garde-robe pour homme d'une valeur de 7500$ offerte par Finezza, deux billets d'avion destination Europe en classe Business offerts par Air France d'une valeur de 8000$, et la bague Arabesque créée spécialement pour Les Grands Ballets par la haute-joaillière Édéenne, d'une valeur de 12 000$.

Le gala annuel est une activité majeure de collecte de fonds, qui permet à l'une des plus grandes institutions culturelles au pays de mener à bien sa mission et de financer ses créations et ses multiples projets. Les dons recueillis à travers les campagnes annuelles servent à assurer la création et le renouvellement constant de la compagnie afin d'offrir au public d'ici et d'ailleurs le meilleur des Grands Ballets.

Afin d'assurer leur rayonnement, Les Grands Ballets comptent sur l'appui de donateurs et commanditaires, représentant environ 24% de son budget total. Depuis sa création il y a plus de 60 ans, la compagnie a su établir des liens durables avec abonnés, donateurs, fondations privées et membres de la communauté des affaires.

Les Grands Ballets remercient les commanditaires de la soirée : BMO Groupe financier Québec; Maison Édéenne; Belon, bar à huîtres; Claudine Blanchet, design floral; Finezza, au nom de l'homme; JB Skin Guru; Roche Bobois; SAQ; Solotech; Tenue de soirée; Upperkut.

La compagnie bénéficie du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

Les Grands Ballets tiennent également à remercier Claude Gagnon, Président, opérations, BMO Groupe financier, Québec et Édéenne, haute-joaillière et présidente, Maison Édéenne, ainsi que les partenaires de la soirée.

Le cercle de la première (25 000$ et plus) était composé de Banque Nationale, Bell, BMO, Desjardins, Desjardins - Marché des capitaux, Financière Sun Life, Groupe Banque TD et RBC - Banque Royale. Le cercle de la mise en scène (12 000$ et plus) était composé de Caisse de dépôt et placement du Québec, Fednav Limited, JB Skin Guru, SAQ et Upperkut. Le cercle de la chorégraphie (8000$ et plus) était composé de Accuracy, Banque Scotiam BDO Canada LLP, BLG, BMW Mini Laval, CN, Cogeco, Dentons / Power Corporation du Canada, Fondation Groupe AGF, Holt Renfrew Ogilvy, Hydro-Québec, Le Cabinet de relations publiques National, La Fondation WCPD, Manuvie, Stikeman Elliott et Tennis Canada.