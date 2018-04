Chercheur honoré

Le C.I. EAU est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir la protection et l'utilisation responsable de l'eau. Commandité par la Fondation De Gaspé Beaubien, le Prix souligne le travail de M. Fortin St-Gelais notamment pour son application Info-Baignade qui permet d'estimer la qualité de l'eau de baignade en temps réel.

M. Fortin St-Gelais est également lauréat et gagnant du Défi AquaHacking 2016 et aujourd'hui co-fondateur de CANN Forecast, dont la mission est de mettre l'intelligence artificielle au service de la gestion de l'eau.

Étaient notamment présents Louis Beaupré, président du C.I.EAU, Anne-Pascale Richardson, chargée de projets AquaHacking, et André Perrault, fondateur du C.I.EAU.