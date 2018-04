15 millions pour McGill

Un don de 15 millions de dollars de la Fondation Doggone, établie à Montréal, va permettre le lancement d'un projet interdisciplinaire unique et collaboratif, l'Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill, qui mettra à profit l'expérience scientifique, les ressources et la créativité de chercheurs de l'Université McGill et du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et les partenaires de recherche affiliés, dans la lutte contre les maladies infectieuses et immunitaires.

La Faculté de médecine de l'Université McGill et l'Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM) vont chacun recevoir 7,5 millions de dollars pour ce projet.

Les quelque 250 chercheurs qui participeront à l'Initiative, à l'Université McGill et dans les hôpitaux et centres de recherche qui y sont affiliés, vont élaborer des solutions novatrices visant à contrer les maladies infectieuses et les attaques au système immunitaire qui menacent la santé humaine. Ils vont également faire en sorte que leurs découvertes en laboratoire deviennent accessibles aux patients et aux hôpitaux dans l'ensemble du Canada et à l'échelle mondiale.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers la Fondation Doggone pour ce don extraordinaire, déclare la principale et vice-chancelière de l'Université McGill, Suzanne Fortier. Ce don nous permet de tirer parti des forces de l'ensemble de la communauté de l'Université McGill en matière de recherche et de mobiliser nos efforts autour de ces défis complexes du domaine de la santé. »

« Ensemble, le CUSM, l'IR-CUSM et l'Université McGill possèdent l'expérience, la curiosité, le réseau et le dynamisme nécessaires pour accomplir beaucoup, ajoute Martine Alfonso, présidente-directrice générale par intérim du CUSM. Cette fantastique initiative aidera à assurer la mise en place des plateformes et des outils nécessaires afin que nos experts puissent continuer, en collaboration, à développer des solutions à certaines problématiques mondiales de santé parmi les plus urgentes. »

Les activités de l'Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill s'articuleront autour de quatre grands thèmes : résistance aux antimicrobiens, maladies émergentes et réémergentes, infections chez les populations vulnérables et maladies du système immunitaire. Chacun de ces thèmes sera divisé en trois domaines : découvertes fondamentales, diagnostics et solutions (comme des nouveaux vaccins et immunothérapies).

« Nous croyons que l'ambition et la créativité du réseau de scientifiques responsables du projet que nous annonçons aujourd'hui sont les clés de la réussite - il y a un besoin à cet égard, en ce moment », explique le Dr Don Sheppard, directeur de la Division des maladies infectieuses au CUSM et à l'Université McGill et professeur au Département de microbiologie et d'immunologie de la Faculté de médecine de l'Université McGill. Le Dr Sheppard, qui est également scientifique au sein du Programme Santé mondiale : maladies infectieuses et immunité de l'IR-CUSM, va assumer la direction de cette nouvelle initiative.

« Nous développons actuellement une compréhension incroyable de la manière dont notre système immunitaire fonctionne et dont il interagit avec la microbiologie, commente le Dr Sheppard. Nous voulons trouver des solutions novatrices aux maladies infectieuses grâce à notre capacité de manipuler le système immunitaire. »

« Cette collaboration sans précédent entre nos communautés scientifiques va accroître à l'échelle internationale le savoir-faire et l'expérience du Québec en matière de recherche et d'innovation. Nos installations biomédicales et de recherche de classe mondiale, ainsi que notre engagement envers la recherche translationnelle axée sur le patient, redéfinissent la manière dont nos scientifiques, nos cliniciens, notre personnel médical et nos étudiants effectuent de la recherche de pointe à l'IR-CUSM », ajoute le Dr Bruce Mazer, directeur exécutif et directeur scientifique en chef par intérim de l'IR-CUSM.

Outre les maladies infectieuses, le principal thème de ce nouveau projet sera les maladies du système immunitaire, du cancer à la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Le réseau d'enseignement en milieu hospitalier de l'Université McGill dispose d'un vaste bassin d'immunologistes de pointe, à l'avant-garde de ce type de recherche.

Elspeth McConnell, journaliste montréalaise aujourd'hui décédée, a créé la Fondation Doggone en 2011. Au fil des ans, ses activités philanthropiques ont soutenu le CUSM.

« La Fondation Doggone est fière de financer les soins de santé et la recherche dans des hôpitaux canadiens ainsi que des programmes éducatifs universitaires, explique Paul Marchand, directeur exécutif de la Fondation Doggone. L'Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill est un projet novateur. Non seulement s'harmonise-t-il parfaitement avec la mission de notre fondation, mais il a aussi le potentiel de révolutionner la santé mondiale, sur laquelle il peut avoir des conséquences radicales. Il est maintenant temps d'agir, et c'est à Montréal que cela doit se faire, grâce aux chefs de file mondiaux que comptent le CUSM et l'Université McGill dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses et l'immunité. Ce sont des initiatives de ce type, c'est-à-dire des projets collaboratifs au pouvoir transformateur, que la Fondation Doggone entend soutenir. »

Le projet interdisciplinaire multi-institutionnel bénéficie également de la présence de 100 scientifiques cliniciens, ce qui permettra d'entreprendre dès 2019 des projets centrés sur le patient.

« L'esprit de collaboration qui anime ce projet a incité la Fondation du CUSM et l'Université McGill à unir leurs forces pour solliciter un don considérable, qui jetterait les bases de la réussite du projet, explique Julie Quenneville, présidente de la Fondation du CUSM. Nous sommes très reconnaissants envers la Fondation Doggone pour sa générosité extraordinaire. Cet organisme a une vision similaire à la nôtre pour ce qui est de transformer l'avenir de la santé à l'échelle mondiale. Le partenariat historique entre la Fondation du CUSM, l'Université McGill et la Fondation Doggone que nous annonçons aujourd'hui n'est qu'un début. Ensemble, nous sollicitons l'appui d'autres dirigeants d'organismes philanthropiques à Montréal, afin d'être en mesure de relever certains des défis les plus ambitieux auxquels notre monde est actuellement confronté. »

Fondée en 1821, l'Université McGill est aujourd'hui l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux du Canada. Avec ses deux campus, 10 facultés, 12 écoles professionnelles et 300 programmes d'études, l'Université compte aujourd'hui près de 41 000 étudiants, dont plus de 9 700 aux cycles supérieurs. McGill compte aussi 12 000 étudiants internationaux provenant de plus de 150 pays, qui représentent 30 pour cent de son corps étudiant. Plus de la moitié des étudiants mcgillois ont une langue maternelle autre que l'anglais. Le français est la langue maternelle d'environ 20 pour cent de nos étudiants.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) figure parmi les meilleurs centres hospitaliers universitaires offrant des soins tertiaires et quaternaires (complexes). Fort du leadership médical de ses hôpitaux fondateurs, le CUSM offre des soins multidisciplinaires, d'une qualité exceptionnelle, centrés sur les besoins du patient et dans un environnement bilingue. Affilié à la Faculté de médecine de l'Université McGill, le CUSM contribue à l'évolution de la médecine pédiatrique et adulte en attirant des sommités cliniques et scientifiques du monde entier, en évaluant les technologies médicales de pointe et en formant les professionnels de la santé de demain.

L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR CUSM) est un centre de recherche de réputation mondiale dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé. Établi à Montréal, au Canada, l'Institut, qui est affilié à la faculté de médecine de l'Université McGill, est l'organe de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) - dont le mandat consiste à se concentrer sur les soins complexes au sein de sa communauté. L'IR-CUSM compte plus de 420 chercheurs et près de 1 200 étudiants et stagiaires qui se consacrent à divers secteurs de la recherche fondamentale, de la recherche clinique et de la recherche en santé évaluative aux sites Glen et à l'Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration entre chercheurs et tire profit des découvertes destinées à améliorer la santé des patients tout au long de leur vie. L'IR-CUSM est soutenu en partie par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS).

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l'excellence dans les soins aux patients, la recherche et l'enseignement au CUSM. Résolument engagés à faire une différence dans la vie des patients, notre rôle est essentiel au soutien de programmes exceptionnels, à l'achat d'équipement médical de pointe, à la stimulation de la recherche innovatrice et à la garantie du niveau élevé de l'enseignement.

La Fondation Doggone a été mise en place en 2011 par Elspeth McConnell. Montréalaise depuis toujours, elle croit fermement à l'importance de redonner à sa collectivité, notamment dans les domaines des soins de santé, de la recherche et de l'éducation. Depuis sa création, la Fondation Doggone appuie la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l'Université McGill par ses contributions dans divers secteurs, dont la cardiologie, le cancer de l'ovaire, la chirurgie vasculaire, les soins complexes et la simulation médicale. Mme McConnell est décédée en août 2017; son héritage et sa vision d'améliorer la qualité de vie dans sa collectivité se poursuivent néanmoins par la Fondation Doggone.

En plus de ses activités philanthropiques dans les filières de la médecine et de l'éducation, Mme McConnell était également déterminée à préserver et à soutenir les artistes et l'art des Premières nations canadiennes. Plusieurs des oeuvres qu'elle collectionnait étaient des artéfacts historiques qui avaient quitté le Canada depuis cent ans ou plus. Grâce à sa générosité, elles ont été récupérées afin d'inspirer les nouvelles générations d'artistes et de chercheurs, et elles sont exposées en permanence au Musée d'anthropologie de l'Université de Colombie-Britannique.