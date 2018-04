Étudiant honoré

Fait inusité, M. Dayan a déjà remporté le Premier Prix Hydro-Québec à la Super Expo-sciences Hydro-Québec en 2014.

Son projet, intitule "An Immune Response to All" étudie certaines propriétés du système immunitaire qui peuvent être utiles pour combattre le cancer. Il s'est basé sur les travaux du Dr. Carl H June (2012) pour proposer un modèle innovant d'immunothérapie. À l'origine le système du Dr. June propose de prélever les cellules immunitaires d'un patient atteint de leucémie. Une fois modifiées génétiquement, les cellules sont réinjectées au patient où elles agiront contre les cellules cancéreuses.

M. Dayan et son superviseur scientifique, le Dr Elie Haddad du CHU Ste-Justine, ont proposés un nouveau modèle basé sur les travaux du Dr. June. Dans ce modèle, les cellules injectées aux patients ont la capacité de s'auto-régénérer et d'éviter des injections constantes. Les travaux de Gabriel Dayan permettent ainsi de mieux comprendre l'immunothérapie et ses applications potentielles pour le cancer.

Outre le Premier prix Hydro-Québec, le lauréat a également remporté les prix suivants : médaille du Réseau Technoscience - Or Senior - 500$; et participation à l'Expo-sciences pancanadienne 2018 à Ottawa. Le Premier prix Hydro-Québec lui a été remis par Daniel Pagé, chef Maintenance Mauricie chez Hydro-Québec.

La cérémonie de remise de prix a également permis de récompenser le travail de plusieurs participants en distribuant plus de 250 000$ en prix, bourses et participation. En outre, 36 exposants ont été sélectionnés pour faire partie de la délégation du Québec parrainée par Merck qui participera à l'Expo-sciences pancanadienne du 12 au 19 mai à l'Université Carleton à Ottawa. Quatre exposants ont également été sélectionnés pour participer à l'expo-sciences internationale d'Auvergne en France qui aura lieu du 21 au 28 mai 2018.

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau Technoscience et sont rendues possibles grâce au soutien d'Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce projet est également soutenu financièrement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, par l'entremise du programme NovaScience. Sans compter sur l'appui de partenaires nationaux d'envergure : Merck Canada inc., Alcoa, Druide informatique, ainsi que La Presse + et les Publications BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium) partenaires médias de la finale québécoise des Expo-sciences Hydro-Québec.

Dans le cadre de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, le Réseau Technoscience a pu compter sur la collaboration de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, de la Ville de Shawinigan, du Centre National en électrochimie et en Technologies Environnementales (CNETE), de Desjardins Centre-de-la-Mauricie et de Rythme FM, partenaires régionaux.

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l'émergence d'une relève scientifique tout en soutenant l'enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l'école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines.