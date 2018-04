85 000$ pour Maisonneuve-Rosemont

Plus de 130 coureurs de l'HMR et d'ailleurs, regroupés en 19 équipes, ont franchi la ligne d'arrivée et amassé 85 000$ pour concrétiser des projets porteurs pour les patients de l'est de Montréal.

Ce défi sportif et caritatif suscite une mobilisation sans précédent au sein du personnel soignant et des employés de l'HMR. « Nous avons doublé le nombre de participants et les fonds amassés pour cette seconde année », a déclaré Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR et participante au défi du 5 km. « Ce bel enthousiasme démontre une volonté d'agir pour améliorer la qualité des soins à l'hôpital. Nos coureurs et marcheurs ont fait preuve de détermination et de générosité pour relever ce défi; des qualités qui caractérisent bien le personnel soignant de l'HMR. »

Tous les fonds amassés iront directement appuyer des projets essentiels pour les patients de l'HMR. Sous le thème « On le fait pour nous ! », les marcheurs et coureurs de la grande équipe de la Fondation HMR étaient invités à relever le défi pour leur propre département, ou pour soutenir les besoins généraux de l'Hôpital. Des équipes des secteurs ophtalmologie, gastro-entérologie, bloc opératoire, urgence, oncologie, radio-oncologie, pédiatrie, néonatalité, hémato-oncologie, urologie, médecine interne, neurologie, obstétrique-gynécologie, dons d'organes et tissus, de même que la direction des Services professionnels et le service des bénévoles de l'HMR, se sont spontanément regroupées pour participer à l'événement caritatif aux côtés des employés de la Fondation HMR.

La Fondation souhaite souligner la mobilisation de l'équipe des Urgences, qui a amassé 21 825$. « Je suis très fière de mon équipe », a affirmé Marie-Ève Désilets, médecin aux urgences et capitaine de l'équipe. « Notre objectif de 10 000$ était ambitieux et nous l'avons doublé ! Les fonds amassés serviront à acheter du matériel pour notre laboratoire de simulations, qui nous permettra entre autres de récréer le plus fidèlement possible des situations cliniques critiques auxquelles nous sommes confrontés. Ce laboratoire nous permettra également d'accroître les connaissances et compétences de tous les intervenants de l'équipe médicale et paramédicale dans la prise en charge sécuritaire des patients, et surtout, de perfectionner nos interventions. Un immense merci à tous ceux et celles qui nous ont appuyé financièrement et psychologiquement dans la réalisation de ce grand défi ! »

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche.

Le Défi caritatif Banque Scotia (DCBS) est un parcours de course à pied, certifié par Athlétisme Canada. En plus d'appuyer l'économie locale, le DCBS permet d'amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance locaux et nationaux.