50 000$ pour un chercheur

L'Université McGill, en association avec Manuvie et le Centre de convergence de la santé et de l'économie de l'Université McGill (MCCHE), a annoncé le 10 avril dernier que Jean-Pierre Després, professeur au Département de kinésiologie de la Faculté de médecine à l'Université Laval et pionnier du développement en techniques de dépistage de l'obésité viscérale, est le lauréat 2018 du Prix Manuvie pour la promotion d'une santé active, doté d'une bourse de 50 000$.

M. Després, lauréat du Prix Manuvie 2018, s'est ainsi exprimé : « C'est un honneur pour moi de recevoir le Prix Manuvie et je souhaite mettre cette récompense au service de la transmission de messages scientifiques simples et clairs au public et aux décideurs concernant les saines habitudes de vie, l'obésité, et les maladies sociétales chroniques. »

Il s'est également exprimé sur l'espoir qu'apporte la visibilité de ce prix : « Il existe toujours un fossé entre la science que mon équipe et d'autres groupes du monde entier produisent et ce qui se pratique en clinique. J'espère que ce prix permettra de créer un pont entre la gestion et la prévention de ces maladies sociétales chroniques, et les dernières avancées scientifiques. »

Fort de 30 ans d'expérience, M. Després est reconnu comme étant le premier à avoir émis l'idée que les individus atteints d'obésité viscérale (caractérisée par une accumulation excessive de graisse corporelle dans la zone abdominale) sont les plus exposés au diabète et aux maladies cardiovasculaires. À la suite de ce constat, il a développé une nouvelle approche de dépistage de l'obésité viscérale. Il a déterminé que l'association d'un tour de taille élevé à des niveaux élevés de triglycérides dans le sang avait 85% de chance de présager une obésité viscérale; une approche de dépistage largement acceptée par la communauté médicale internationale.

Selon Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec : « Le travail du Dr Després portant sur la gestion et la prévention des maladies sociétales chroniques met en évidence l'importance d'un mode de vie sain et son impact positif sur notre santé et notre bien-être ». « Manuvie continue de respecter sa promesse d'aider les Canadiens à vivre plus sainement et à garder la forme en soutenant un ensemble d'initiatives et en offrant des produits qui encouragent et récompensent un mode de vie plus actif, tels que le programme Vitalité de Manuvie. »

M. Després se consacre à la transmission des résultats de la recherche médicale de pointe au grand public. Défenseur public des avantages d'un entraînement d'endurance régulier afin de combattre la graisse viscérale, il souligne l'importance de la réduction du tour de taille afin d'améliorer la santé du patient. Plus récemment, il a développé avec ses collègues une unité mobile, le Grand Défi Entreprise, qui se rend dans les entreprises pour évaluer la santé et le mode de vie des employés. Jusqu'à présent, plus de 5000 employés ont bénéficié de ce programme.

« Avec la remise du Prix Manuvie au Dr Després, l'Université McGill et le MCCHE continuent de promouvoir la recherche qui renforce le lien entre une vie saine et la prospérité économique », a déclaré Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne de la Faculté de gestion Desautels. « Grâce à l'impact de sa recherche, le Dr Després a non seulement établit une approche diagnostique transformatrice, mais il s'assure également que ces découvertes sont mises en pratique via l'engagement de la communauté et du gouvernement, afin de contribuer au bien-être général de la société ».

Étaient également présents Louis Arsenault, vice-principal communications and relations externes de l'Université McGill, et Laurette Dubé, directrice scientifique du MCCHE.

Le Prix Manuvie pour la promotion d'une santé active, d'une valeur de 50 000$, a été créé afin de reconnaître le travail des chercheurs sur l'influence qu'ont l'activité physique, la nutrition ou les facteurs psychosociaux sur la santé et le bien-être personnels. Ce prix existe grâce au soutien de Manuvie et il est administré par le Centre de convergence de la santé et de l'économie de l'Université McGill (MCCHE) à la Faculté de gestion Desautels.

M. Després, C.Q., Ph. D., FAHA, FIAS, est directeur de la recherche en cardiologie au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, directeur de la science et de l'innovation de l'Alliance santé Québec et directeur scientifique de la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique de l'Université Laval.