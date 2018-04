332 000$ pour l'Institut de cardiologie

IGA est fidèle à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 35 ans. Au fil des années, IGA a redonné près de neuf millions de dollars à la Fondation.

Nouveauté cette année : puisque les fruits sont aussi bons au goût que pour le coeur, IGA a remis un fruit à tous les clients ayant fait un don de deux dollars ou plus. Durant les trois semaines de la campagne, il s'est dégusté 138 393 fruits à la santé de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal !

« Je suis fier de dire que ça fait 35 ans qu'IGA contribue à la santé du coeur de milliers de Québécois », a déclaré Carl Pichette, vice-président marketing, Sobeys. « Nos marchands et nos clients sont des gens de coeur. Dans ce cas-ci, c'est doublement vrai ! Je tiens à les remercier 9 millions de fois pour leur appui cette année et depuis l'union de nos deux organisations, en 1983. »

Étaient également présents Nicolas St-Hilaire, directeur d'un magasin IGA, Elsa Desjardins, directrice développement des affaires, événements et projets de financement à la Fondation, et Dr Martin Juneau, MD, FRCPC, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal.

« En plus de sensibiliser la population, la campagne « Un 2$ qui va droit au coeur » a un impact direct sur les patients traités au département de la prévention cardiovasculaire de l'Institut de cardiologie de Montréal », a dit Josée Noiseux, présidente-directrice générale, Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. « M. Taguelmint en est un bel exemple! Après avoir subi un infarctus il a reçu l'encadrement d'un cardiologue, d'une nutritionniste et d'une kinésiologue qui lui ont permis d'arrêter de fumer et de complètement revoir ses habitudes alimentaires. La précieuse collaboration et le partenariat entre IGA et la Fondation de l'Institut de cardiologie change réellement la vie des gens au quotidien! »

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. La mission de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal est de recueillir et d'administrer des fonds pour soutenir les projets innovants et prioritaires de l'Institut de cardiologie de Montréal dans sa lutte contre les maladies cardiovasculaires, la principale cause de décès dans le monde. Depuis sa création en 1977, la Fondation a remis près de 237 millions de dollars à l'Institut de Cardiologie de Montréal.