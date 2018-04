Une soirée pour la recherche pédiatrique

La soirée a beaucoup aidé la campagne 2017-2018 de la Fondation, dont l'objectif est de 2,5 millions$. Le seuil des 1,8 million a été franchi.Les 250 personnes présentes, ont pu profiter de la soirée grâce aux deux coprésidentes, Danièle Henkel, présidente fondatrice de Danièle Henkel Inc, et Jessica Harnois, sommelière et présidente de Vins au féminin, au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette, et à la chanteuse Kim Richardson. De nombreux chercheurs ont également répondu à l'appel, dont Dre Nada Jabado, hémato-oncologue pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui est venue témoigner des avancées de ses recherches sur le cancer du cerveau.

Étaient également présents Marco Riccardo Rusconi, consul général d'Italie, Josée Saint-Pierre, présidente-directrice générale de la Fondation des étoiles, Maripier Morin, porte-parole de la Fondation et co-animatrice de la soirée, Étienne Boulay, animateur télévision-radio et co-animateur de la soirée, et Jacques Dubuc, président du conseil d'administration de la Fondation et président de Stokes.

La Fondation des étoiles souligne cette année ses 40 ans et a, depuis ses débuts, amassé près de 70 millions de dollars. Sa mission est de soutenir uniquement la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider nos enfants à grandir en santé. Elle est aujourd'hui reconnue comme la plus importante source non gouvernementale de financement de la recherche pédiatrique au Québec. Chaque dollar remis aux chercheurs sert à l'avancement de la recherche pédiatrique pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle de leur famille.