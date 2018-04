Honneur aux femmes en finance

Dana Ades-Landy, présidente du C.A. de l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) et chef de la direction Québec de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, s'est adressée aux convives. Les animatrices de la soirée étaient Léa Clermont-Dion, auteure, animatrice et activiste, et Mitsou Gélinas, femme d'affaires, animatrice radio et télévision. Était également présente Chantale Coulombe, présidente et chef de la direction, Collège des administrateurs de sociétés.

Voici la liste des lauréats. Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure chez Cycle Capital Management, est la lauréate du Prix Inspiration Andrée-Corriveau.

Jean-François Gagnon, avocat associé et chef de la direction chez Langlois avocats, est lauréat du prix Alter Ego, prix décerné à un homme qui se distingue par son engagement à promouvoir la place des femmes en finance.

Sandra Abitan, associée directrice du bureau de Montréal et associée au sein du groupe d'insolvabilité et restructuration, Osler, Hoskin Harcourt LLP, est lauréate du prix Leadership.

Angela D'Angelo, vice-présidente, développement et expérience client, Financière Banque Nationale, représentante du programme «Faire la différence, une approche centrée femmes», reçoit le Prix Initiative pour l'avancement des femmes en finance.

Marie-Élaine Farley, présidente et chef de la direction, Chambre de la sécurité financière, est lauréate du Prix Étoile montante.

Marilynn Ethier, étudiante à l'Université du Québec à Montréal et Koralie Levac-Séguin, étudiante à l'Université Laval, sont lauréates du Prix Relève Desjardins.

Claudianne Delorme, étudiante aux HEC Montréal, est lauréate du prix Relève RBC Banque Royale.

Katia Marquier, vice-présidente, finance et Administration, Oceanpath Inc., s'est méritée la Bourse du Collège des administrateurs de sociétés, qui lui a été remise par Chantale Coulombe.