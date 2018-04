69 500$ pour les AVC

Un montant total de 69 500$ a été amassé grâce à la générosité des partenaires et donateurs.

Près de 300 convives étaient sur place pour profiter de cette soirée mettant en vedette station d'huîtres et risotto, bar Nespresso et kiosques mode, beauté et bijoux

Les ambassadeurs honorifiques étaient Julie du Page, animatrice et blogueuse, Joannie Rochette, ex-athlète olympique, Donna Saker, animatrice, Josée Boudreault, animatrice et conférencière, Saskia Thuot, animatrice, Lydiane St-Onge, blogueuse voyage et plein air Lydiane autour du monde, Jean Airoldi, animateur et chroniqueur mode, et Pascal Chrétien, vice-président chez Tocara. Elles ont défilé vêtues des créations d'Oscar Mendoza, Luc Fontaine, Kitsch'n Swell, Éditions de Robes, Schwiing et Di Carlo Couture.