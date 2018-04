33 650$ pour l'Hôpital Jean-Talon

Sous le thème Dégustation Vegas, la soirée, animée par la sommelière québécoise de renom Jessica Harnois, a permis de recueillir la somme de 33 650$, qui servira à améliorer les soins et les services offerts aux patients de l'Hôpital Jean-Talon.Alors qu'elle lançait officiellement la soirée, Geneviève Chartré, directrice générale de la Fondation HJT, s'est dite très heureuse de l'engagement des participants envers la cause. Elle a également tenu à remercier les partenaires principaux de l'événement - la Banque Nationale du Canada et la Société des alcools du Québec - pour leur soutien envers la mission de la Fondation et leur généreuse contribution au franc succès de la soirée.

Étaient également présents le Dr Pierre Gfeller, président-directeur général, CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, et Denis Leclerc, retraité du Mouvement Desjardins et président du conseil Fondation HJT.

Créée en 1984, la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux usagers de l'Hôpital Jean-Talon et à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie dans la communauté, en soutenant financièrement le développement de l'Hôpital Jean-Talon et des installations du réseau local de services de la Petite-Patrie-Villeray.