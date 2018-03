293 000$ pour Sainte-Justine

Le 23 mars dernier, à la Jetée Alexandra du Vieux-Port de Montréal, avait lieu le 17e Bal de Ste-Justine, parrainé pour une 4e année par Francisco Randez, et présenté par McGill Immobilier et Engel&Volkers.

Les membres du comité organisateurs du Bal de Ste-Justine, le Bal des Grands pour les Petits, coprésidé par Vanessa Poulin et Éric Laberge, remettent un chèque de 293 000$ (net) à la Fondation CHU Ste-Justine.

Parmi les personnalités présentes à l'événement, on comptait Véronique Cloutier, Louis Morissette, Ludivine Reding, Valérie Chevalier, Andy Maillé-Pressoir, Kevin Raphael, Marie-Josée Gauvin, Sally Folk, Kim Sullivan, Cherry Lena, Wilder Weir ainsi que les médaillés olympiques Joannie Rochette et Roseline Fillion.

Le comité remercie ses partenaires et commanditaires : présentateurs, McGill Immobilier et Engel&Völkers; présentateur du cocktail, Banque Nationale; principaux, Pfizer et Station 16 Galerie d'art urbain; banquette VIP, Financière Banque Nationale -Gestion de patrimoine, Équipe de gestion de patrimoine Parent Paiement, Groupe KO, Ivanhoé Cambridge, TMX, Yves Légaré complexes funéraires, Soprema; demi-banquette VIP, Bikini Village, Financière Banque Nationale -Gestion de patrimoine, Groupe Schulman -Gestion de patrimoine, Kijiji, Grey Stripes, Groupe Park Avenue; fournisseurs principaux, Barcardi, Coca-Cola, La petite touche événements, Moët & Chandon, Red Bull, SAQ, Stella Artois, Sofa to go, Trio Orange, Villa Conchi Cava, Ménage à Trois.

Le comité remercie également les ambassadeurs de la campagne promotionnelle : Maika Desnoyers, Debby Doktorczyk, Sally Folk, Marie-Josée Gauvin, Patrice Groleau, Anne Lovely Etienne, Andy Mailly-Pressoir, Kevin Raphael, Carolane Stratis, Josiane Stratis, Kim Sullivan et Drea Wheeler.