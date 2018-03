107 000$ pour Édouard-Montpetit

Plus de 107 250 $ ont été amassés lors de cet événement gastronomique et oenologique tenu sous la coprésidence de Suzanne M. Benoit, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, de Martin Brassard, vice-président et chef de l'exploitation, Trains d'atterrissage, d'Héroux-Devtek, et de Benoit Hudon, président et chef de l'exploitation d'AAA Canada et d'AAA Mexico.

Dans les hangars de l'École nationale d'aérotechnique, l'expérience culinaire permettait un échange privilégié avec les acteurs clés du secteur. « Si notre passion commune pour l'aérospatiale nous réunit ce soir, a rappelé Sylvain Lambert, directeur général du Cégep et directeur de l'ÉNA, nous partageons également le grand défi de pallier le manque de main-d'oeuvre. L'industrie doit continuer de se mobiliser pour faire connaître plus largement ce secteur en constante croissance et soutenir les centres de formation, comme l'École nationale d'aérotechnique. » Au cocktail, les invités ont pu discuter avec des membres des groupes étudiants de l'ÉNA avant de déguster les vins spécialement choisis par Les Vins Balthazard, qui se mariaient aux savoureux plats du Fairmont Le Reine Elizabeth.

Le comité d'honneur était composé de : Serge Brasset, de la Fondation, Sylvain Lambert, Renald Paquet, de 3M Canada, Olivier Marcil, de Bombardier Inc., Benoit Hudon, Sébastien Laliberté, de la Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil, Suzanne M. Benoit, Pascal Désilets, du Centre technologique en Aérospatiale (CTA), Martin Brassard, Mario Sévigny, de MSB-A Sogeclair Aerospace Company, Aude Clotteau, du cégep Édouard-Montpetit, Michel Ohayon, d'Assystem Canada, Stéphanie Martel, de MSB Ressources Globales, Stéphanie Constantin, d'Héroux Devtek, et Philippe Rainville d'Aéroports de Montréal.

Plus de 1,3 million de dollars ont été recueillis en 14 soirées Vins de prestige. Le directeur général de la Fondation, Pierre Côté, a souligné la contribution indispensable des partenaires de la soirée, notamment AAA Canada, CGI et Aéroports de Montréal.

La Fondation est un levier dynamique d'avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep. Cela représente plus de 830 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques, conférences et plus de 2400 bourses remises aux étudiants afin de soutenir la poursuite de leurs études supérieures, de reconnaître l'excellence de leur dossier scolaire, de leur persévérance et de leur engagement dans la vie étudiante.