566 000$ pour les enfants malades

Le 17e cocktail annuel du Phare Enfants et Familles a de nouveau rassemblé la grande communauté du Phare le mardi 20 mars 2018 en accueillant plus de 500 invités lors d'une soirée organisée autour du thème des profondeurs marines, rappelant l'odyssée des familles et des enfants qui reçoivent des soins palliatifs pédiatriques.

Grâce à l'engagement et à la détermination des coprésidents, Sophie Desmarais et Éric Bujold, président de Banque Nationale Gestion privée 1859, l'évènement a amassé une somme de 566 253$ qui servira à financer les soins et services aux enfants et aux familles du Phare. Ce succès, fort de l'appui de 42 partenaires et tirant une part de ses recettes d'un encan comptant 143 lots (dont 5 lots prestigieux à la criée), est dû au dynamisme du comité d'honneur, qui regroupe 15 leaders de la communauté des affaires, ainsi qu'aux efforts d'une centaine de bénévoles dont des parents et grands-parents d'enfants malades.Animée par Patrick Langlois, la soirée incluait une chanson sur les images d'une vidéo artistique tournée au Phare : Matt Holubowski a interprété sur scène sa chanson La mer Mon père, accompagné par Ariane Moffatt, qui a tenu à exprimer l'appui de sa famille au Phare. Le président du conseil d'administration du Phare Enfants et Familles, François Gratton, vice-président à la direction et président, Solutions d'affaires Est du Canada et TELUS Québec, a dédié cette prestation aux cofondatrices de l'organisme, Michelle Viau-Chagnon et Nicole Marcil-Gratton, à l'occasion du 10e anniversaire de la Maison André-Gratton du Phare.

Le Phare Enfants et Familles est la maison de soins palliatifs pédiatriques du Québec. Chaque année, le cocktail du Phare est un évènement vital pour financer ses activités courantes. Le Phare étant un organisme de bienfaisance, il doit autofinancer son budget de fonctionnement annuel à hauteur de 55%. Les fonds amassés sont destinés aux soins personnalisés, à la programmation auprès des enfants et des familles, au soutien aux familles ainsi qu'à la formation des intervenants.

