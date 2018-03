14 300$ pour les rêves d'enfants

Le Défi des héros Rêves d'enfants permet aux participants de relever des défis intellectuels et physiques, et d'avoir un impact direct et immédiat dans la vie d'un enfant. Chaque équipe du Défi des héros est jumelée à un enfant malade et son premier défi consiste à recueillir les fonds nécessaires pour qu'il ou elle puisse réaliser son plus grand rêve.

L'argent recueilli par l'équipe Banque Nationale permettra au jeune Gauld-Junior de réaliser son rêve, aller à la rencontre de P.K. Subban lors d'un match des Predators, à Nashville. Un autre bénéficiaire, le petit Xavier, fera un voyage à Disney World.