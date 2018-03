Du répit pour les petits patients

GOcervo, un programme destiné aux familles ayant un enfant de moins de 19 ans atteint d'une tumeur cérébrale, est maintenant disponible dans quatre provinces avec le lancement de son programme francophone, GOcervo, au Québec.

« Les besoins de ces familles sont variés et importants, car les tumeurs cérébrales changent la vie non seulement des enfants qui en sont atteints, mais aussi de leurs familles. Grâce à GOcervo, nous pouvons maintenant mieux les soutenir dans cette épreuve innommable », a déclaré Maryse Tremblay, responsable des services de soutien à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales au Québec.

Plusieurs fois par an, les familles GOcervo sont invitées à participer gratuitement à des activités ludiques lors d'événements sportifs ou d'attractions familiales. Ainsi, tous les membres de la famille immédiate bénéficient d'une pause des traitements et des visites chez les médecins.

« GOcervo va au-delà des activités, cela permet la mise en place d'un réseau de soutien pour ces familles. Ce programme complète les autres ressources que nous offrons aux familles : les groupes de soutien et les manuels de ressources sur les tumeurs pédiatriques », explique Mme Tremblay.

Une douzaine de familles ont participé au premier événement GOcervo début mars au Centre Bell à Montréal. Les enfants et leurs familles ont pu assister au spectacle Disney sur glace grâce aux billets donnés par la Fondation Proaction.

« Merci pour l'opportunité d'assister à ces événements spéciaux qui sont une occasion pour nous de relaxer et de profiter du moment présent avec notre famille en oubliant la réalité de la maladie », a déclaré Natalia Moreira, de Montréal, dont la fille de 11 ans Adriana est atteinte d'une tumeur cérébrale.

GOcervo offrira quatre événements cette année, deux à Montréal et deux à Québec, avec le soutien financier de la Banque CIBC. Le prochain événement aura lieu à Québec ce printemps.

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est la seule organisation caritative nationale offrant de l'information et du soutien aux patients atteints de tumeurs cérébrales malignes, non malignes ou métastatiques. Depuis 1982, l'organisme finance des projets de recherche novateurs partout en Amérique du Nord et a consacré plus de 5,8 millions de dollars à la recherche d'un remède et à l'amélioration des traitements pour les patients atteints de tumeurs cérébrales. La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est financée uniquement par de généreuses contributions de particuliers, d'entreprises, d'organisations, de groupes d'employés et d'événements spéciaux.