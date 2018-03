137 000$ pour la faune

« C'est une année record ! L'Encan est devenu un événement incontournable et attire de plus en plus de visiteurs. C'est une occasion unique pour ceux et celles qui planifient des vacances ou qui recherchent des produits de chasse, de pêche ou de plein air. En plus de leur permettre de faire de bonnes affaires, l'Encan leur permet d'appuyer une bonne cause », mentionne André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune.

Grâce à la participation de ses commanditaires, la version 2018 de l'Encan de la Fondation de la faune a proposé 234 produits et forfaits. En commençant par le lot vedette, un bateau de pêche Escape 165CS d'Alumacraft d'une valeur de 25 390$.

L'animateur de l'émission QVO, José Boily, président d'honneur de l'événement, est très fier des retombées de l'activité. « Avec les profits recueillis, la Fondation va pouvoir continuer de mettre des cannes à pêche dans les mains des enfants. C'est ce qui motive mon engagement depuis le début », a-t-il affirmé.

Depuis 1998, par le biais du programme Pêche en herbe la Fondation de la faune a contribué à initier plus de 287 000 jeunes, en offrant une aide financière aux organismes de loisirs, aux associations et aux clubs régionaux qui réalisent les activités de Pêche en herbe.

La Fondation de la faune tient à remercier de leur appui José Boily, les principaux partenaires, dont Alumacraft et la Fédération des pourvoiries du Québec, ainsi que tous les commanditaires qui ont offert des produits et des services à l'Encan. La Fondation tient également à souligner la contribution des grands partenaires fauniques, dont la Société des établissements de plein air du Québec, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. La Fondation souligne aussi le soutien de Outfront média, des magasins Latulippe, d'Aventure chasse et pêche et de Canadian Tire.

La Fondation pour la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. Grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées, la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2000 organismes partout au Québec.