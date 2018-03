303 000$ pour le GRIS

Le montant a été dévoilé le 23 février dernier au Musée des beaux-arts de Montréal devant une centaine d'invités venus célébrer la fin de la campagne. Parmi ceux-ci figurait Chloé Robichaud, réalisatrice et co-créatrice de Féminin/Féminin, une websérie mettant en lumière le quotidien d'une dizaine de femmes lesbiennes et bisexuelles à Montréal (dont une est interprétée par Macha Limonchik, co-porte-parole du GRIS).

« Le GRIS est un organisme qui me touche énormément et qui a eu un impact positif pour moi lorsque j'étais au secondaire. Je suis convaincue que les missions de cet organisme et de Féminin/Féminin se rejoignent dans cette volonté d'offrir au plus grand nombre des modèles positifs issus de la diversité sexuelle », a dit la cinéaste lors d'un discours.

Le comédien Vincent Bolduc a abondé dans le même sens : « Le GRIS est extrêmement important et je suis très fier d'en être le co-porte-parole depuis plus de neuf ans maintenant. Merci de dialoguer avec nos jeunes et de défaire les préjugés de manière si constructive ».

Comme l'ont rappelé Catherine Duclos, présidente du GRIS, et François Leclair, président de la campagne de financement et vice-président du Groupe Leclair, les dons récoltés serviront à poursuivre les activités de l'organisme, qui rencontre plus de 27 000 personnes chaque année. Ces dons sont d'autant plus importants que seuls 15% du budget du GRIS proviennent de ressources gouvernementales.

Le GRIS-Montréal (Groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser une meilleure connaissance des réalités homosexuelles et bisexuelles en milieu scolaire par le biais d'interventions données sous forme de témoignages. À ces activités s'ajoute un volet recherche relié aux activités de démystification. Convaincu qu'il est important d'éliminer l'ignorance et les préjugés auprès du plus grand nombre de personnes, le GRIS élargit son champ d'interventions, notamment auprès des adultes, des anglophones et des personnes âgées.