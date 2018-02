1,8 million pour Centraide

Au cours des derniers mois, les employés, retraités et dirigeants de RBC se sont mobilisés afin de mettre en place plusieurs initiatives originales et activités de sensibilisation. À titre d'exemple, le Défi Centraide-RBC, une course à relais qui consiste à gravir les 41 étages de Place Ville-Marie, a permis de recueillir plus de 310 000$.

« Cette somme record de 1,8 million de dollars amassée au Québec témoigne de l'importance pour toute l'équipe de RBC de contribuer à la prospérité des collectivités. Nous sommes très fiers de ce résultat, fruit d'un travail collectif sans relâche », a indiqué le 27 février dernier Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec.