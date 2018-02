Prêt de 31 instruments de musique

Depuis la rentrée scolaire, la fondation a déjà remis 138 instruments (violons, violons altos, guitares, violoncelles, contrebasses, djembés, flutes traversières) et équipements (micros, lutrins, chariots, accordeurs). D'ici la fin de l'année scolaire, d'autres écoles auront aussi la chance d'en recevoir.

« evenko est très heureuse de s'impliquer auprès de la jeunesse à travers les nombreuses activités de la fondation evenko. Nous sommes donc fiers des dons d'instruments de musique qui ont été ou seront prochainement remis aux écoles du Québec et qui contribuent à maintenir des programmes de musique de qualité », affirme Jacques Aubé, chef de l'exploitation d'evenko.

«La fondation est très heureuse de soutenir les professeurs de musique et leurs élèves avec son programme De concert avec nos écoles. Nous sommes toujours émus par la joie des jeunes lorsqu'ils découvrent leurs nouveaux instruments de musique. Nous tenons aussi à souligner le dévouement et l'enthousiasme des professeurs de musique. Grace à eux et leurs programmes de musique, les jeunes se découvrent de nouveaux intérêts et peuvent développer leurs aptitudes », ajoute le président de la fondation evenko, Roman Oryschuk.

La fondation evenko pour le talent émergent a poursuivi le 22 février dernier sa mission de soutenir, stimuler et développer l'intérêt des jeunes envers les arts de la scène en remettant 31 instruments de musique au programme Musique-Études de l'École secondaire Saint-Luc. Située dans l'arrondissement Côte-Saint-Luc à Montréal, l'École Saint-Luc comprend 1800 étudiants originaires de 97 pays dont plusieurs d'entre eux sont de nouveaux arrivants. Elle détient, parmi ses programmes enrichis, un programme Musique-Études aux forts accents jazz.

Lors d'une cérémonie animée par la porte-parole de la fondation et membre du conseil d'administration Anne-Marie Withenshaw et parrainée par Gabriella, l'auteure-compositrice-interprète qui a participé à l'émission The Voice France, et durant laquelle les étudiants ont pu discuter et participer à une période de questions, la fondation evenko a remis des violons, violons altos, violoncelles et contrebasses à l'école. Gabriella était la marraine de ce don.

Parmi les institutions scolaires visitées par la fondation evenko dans les derniers mois, figure l'École Camille-Marcoux de Sept-Îles (25 000$ en instruments et équipements), parrainée par Louis-Jean et Benoit Cormier, ainsi que l'École des jeunes de la Faculté de musique de l'Université de Montréal (22 000$ en instruments et équipements), parrainé par le chef d'orchestre Jean-François Rivest.

Par l'entremise de multiples initiatives, la fondation evenko pour le talent émergent s'implique activement dans la communauté dans le but de stimuler et de développer l'intérêt des jeunes envers les arts de la scène. Elle offre un programme parascolaire musical auprès de huit écoles secondaires au Québec et soutient financièrement plus de 30 organismes oeuvrant dans les arts de la scène, tels Secondaire en spectacle, le Festival international de la chanson de Granby ou Partageons L'Espoir.

Lancée en mai 2015, la fondation evenko pour le talent émergent a pour mission d'appuyer les jeunes de 5 à 25 ans à pratiquer les arts de la scène afin de stimuler leur créativité, leur estime de soi, leur goût d'apprendre et de se perfectionner. La fondation evenko a également pour but de soutenir les talents émergents à travers des programmes, des dons et des activités de financement s'adressant directement à des jeunes sur le territoire des spectacles d'evenko.