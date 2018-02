Etudiants honorés

Le 14 février dernier, l'École nationale d'aérotechnique (ENA) a remis 24 bourses d'études, d'une valeur de 1700$, à des étudiants inscrits en Avionique et en Maintenance d'aéronefs. Offertes par la Commission des partenaires du marché du travail du Québec (CPMT).

Ces bourses visent à encourager les étudiants à persévérer dans leurs études en vue d'intégrer un secteur d'emploi en forte demande.

À cette occasion, chaque récipiendaire s'est vu octroyer un montant initial de 500$, auquel s'ajoutera la somme de 1200$ à la fin de leurs études. La sélection des boursiers s'est effectuée par tirage au sort parmi les étudiants de première année ayant réussi avec succès leurs cours à l'automne 2017.

« Ces bourses inciteront sans doute nos jeunes à persévérer dans leurs études en vue de faire le saut dans une industrie en pleine croissance où les possibilités de carrières sont nombreuses et stimulantes », a affirmé Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l'ENA, qui a tenu du même souffle à remercier le CPMT pour son appui à la relève du secteur de l'aérotechnique.

Au total, le CPMT remettra 2000 bourses au cours de l'année scolaire 2017-2018 à des étudiants québécois inscrits dans des programmes d'études où la main-d'oeuvre est insuffisante. L'ENA est l'établissement scolaire qui en recevra le plus grand nombre avec un total de 56 bourses qui seront distribuées d'ici l'automne 2018.

Fondée en 1964, l'École nationale d'aérotechnique (ENA) est aujourd'hui la plus importante maison d'enseignement en aérotechnique en Amérique du Nord et la seule au Québec à former des techniciens en aéronautique.