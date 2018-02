500 000$ pour la santé mentale

« Grâce au généreux don de la RBC Banque Royale, nous pourrons organiser le soutien aux acteurs de la communauté afin qu'ils puissent dépister promptement les jeunes à risque et mieux les accompagner, a déclaré Pierre Nelis, président du conseil d'administration de la Fondation HMR. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur appui inestimable. Ce don aura un impact réel qui s'exprimera concrètement par des vies transformées au cours des prochaines années. »

Le programme de formation de premiers soins en santé mentale s'appuie sur la volonté de repenser les services pour les 12-25 ans ayant une problématique suicidaire, afin d'améliorer le dépistage et l'intervention précoce. Le programme sera déployé par la création d'une équipe de formateurs-experts au sein du personnel de pédopsychiatrie de l'HMR. Ceux-ci pourront à leur tour partager leurs connaissances avec un réseau de sentinelles établies sur le terrain : éducateurs, enseignants, médecins de famille, intervenants en CLSC et en Centre jeunesse, entre autres. L'annonce a été faite dans le cadre de la 28e Semaine de prévention du suicide.

« Ce projet m'apparaît vraiment comme un projet structurant qui met à profit toutes les ressources du milieu pour s'attaquer de façon novatrice à la problématique de la santé mentale. D'ailleurs, je salue l'esprit visionnaire de tous nos partenaires de l'Hôpital, qui ont su implanter ce projet au Québec », a exprimé Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale.

Étaient également présents lors de l'annonce de ce don: Yvan Gendron, président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l' Île-de-Montréal, Julie Provencher, directrice du programme jeunesse et des activités de santé publique, Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR, ainsi que des instructeurs et secouristes, dont Jocelyn Robitaille et Véronique Pelletier.

Depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche à l'HMR, un centre hospitalier affilié à l'Université de Montréal. La Fondation sollicite le soutien financier d'individus, de fondations privées, de partenaires et d'entreprises.